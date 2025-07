“Començo il·lusionada, he estat molt ben rebuda”

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

“Els veïns són molt matiners i aquest matí –ahir per al lector– m’he trobat amb vuit persones fent cua”, explica Sara Espasa, que ha assumit aquesta setmana el repte de portar pa de dilluns a dissabte als veïns de Cervià de les Garrigues des de la fleca de Cal Ventura, coincidint amb el tancament de la centenària fleca Casa Mariana, que ha abaixat la persiana per falta de relleu generacional. “Ningú s’ha quedat sense pa, que me’l solen encarregar el dia abans”, fa broma, malgrat que reconeix que encara està “acostumant-se a ordenar bé la logística”. Espasa ha deixat la seua feina a Mollerussa per reobrir el negoci que en el seu dia va portar el seu pare, però que va tancar al caure aquest malalt. “Hi ha un fort component emocional en aquest projecte i la veritat és que començo molt il·lusionada i em sento molt ben rebuda”, assegura.