Les flames van passar per sobre d’algunes granges- El foc va envoltar del tot algunes granges com la de Jordi Vila a Guardiola, nucli de Vilanova de l’Aguda, a la Noguera, però no va danyar l’estructura de les edificacions. Joan Graells, reponsable d’Asaja i veí de Guarda-si-venes (Guissona), es va trobar amb la mateixa situació en una de les seues explotacions porcines. - C. MARSIÑACH

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

“Van ser unes hores molt tristes.” Així va descriure com va viure l’incendi Joan Graells, responsable del sector porcí d’Asaja de Lleida i un dels pagesos de Guarda-si-venes, del municipi de Guissona, que es van veure afectats per l’incendi que es va originar a Torrefeta i Florejacs. “Vam veure la columna de fum i amb el tractor i el cultivador vam anar cap al nucli de Granollers. Un bomber va pujar al tractor i vam estar quatre hores per impedir que el foc arribés a les masies”, explica Graells.

Tot i així, l’incendi va arribar a alguns habitatges aïllats com Mas Farell, del nucli de la Selvanera, a Torrefeta. L’alcalde del municipi, Josep Maria Castella, va assegurar que ho van viure amb “molta impotència”, ja que inicialment el foc semblava controlat, però el vent i les elevades temperatures van propagar les flames ràpidament. Un dels moments més crítics va ser quan el foc va envoltar Mas Farell amb una mare i la seua filla dins de la casa. El fill, Josep Guitart, va explicar que “vam intentar apagar el foc davant de casa, però vam haver de córrer cap enrere”. Amb la cisterna i l’ajuda de les ADF i els pagesos, van poder protegir la casa i els coberts. També hi va col·laborar la pluja. “Ens vam quedar envoltats de flames, vam passar molta por.” L’incendi va calcinar més de 20 hectàrees que encara estaven per collir. Ahir va estar tot el dia treballant per controlar que no revifés.

Guardiola, nucli de Vilanova de l’Aguda, a la Noguera, també va quedar envoltat per les flames. Jordi Vila, pagès de la localitat, va relatar que quan es va originar el foc semblava impossible que pogués arribar als habitatges. “Va ser una sensació d’impotència total. Veure que ve el foc i no pots reaccionar.” Les flames van passar per sobre de la seua granja, però per sort no va afectar l’estructura ni els animals.

Valoració de danys

Dimarts a la nit, Joan Graells va parlar amb la consellera d’Interior, Núria Parlon, al centre de comandament per demanar-li que el Govern prengui mesures per evitar aquests incendis. Segons Graells, un dels problemes de la Segarra són les traves administratives que es troben per poder netejar els marges. “No volem tallar boscos, demanem que se simplifiqui la burocràcia, (...) per netejar els marges hem de demanar permís als Agents Rurals”, va destacar

Per això, Graells va reclamar que les administracions facin una valoració dels danys com més aviat millor i es facin càrrec dels costos de recuperar el paisatge i les edificacions malmeses, com es va fer amb l’incendi de Cabanabona que hi va haver l’any 2009.