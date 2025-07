Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

L’embassament de l’Albagés ja té els papers de seguretat: la Comissió de Protecció Civil de la Generalitat ha homologat el Pla d’Autoprotecció, cosa que aplana definitivament el camí per iniciar les proves de càrrega del pantà, ubicat sobre el curs del riu Set encara que integrat com a bassa de cua al sistema del Canal Segarra-Garrigues, quan hi hagi cabals disponibles a Rialb.

Fonts de Protecció Civil van confirmar l’aprovació del tràmit, una de les dos pendents per iniciar les maniobres d’ompliment juntament amb la firma d’una acta per part d’un comitè, que tanca la fase administrativa de la posada en marxa d’una infraestructura les obres de la qual van acabar fa ja vuit anys, a mitjans del 2017.

Aquesta data ha resultat clau per al galimaties administratiu que ha mantingut el pantà en guaret durant gairebé una dècada: es tracta de la primera infraestructura d’aquest tipus (i magnitud) finalitzada després de l’entrada en vigor, el març del 2015, de la normativa que els obliga a disposar de plans d’autoprotecció.

Una vegada superats els requeriments de caràcter administratiu, que conclouran formalment amb la incorporació del document d’autoprotecció al pla de seguretat de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre), la principal necessitat perquè la presa, més de regulació que d’emmagatzemament, pugui començar a ser explotada és la d’aigua. Encara que per disposar-ne, més enllà de la garantia de mantenir la pròxima tardor els sis hm3 que emmagatzemava a la primavera acordada a la Comissió de Desembassament de la CHE, caldrà esperar uns mesos.

Rialb va baixar ahir de la cota dels 380 hm3 de reserves i, encara que n’hi queden 66 perquè la làmina d’aigua caigui als 311,7 metres d’altitud a partir dels quals és necessari activar les bombes per proveir el Segarra-Garrigues, aquestes estan minvant a una velocitat de gairebé dos diaris davant de l’elevada, i creixent, demanda d’aigua per la intensa calor. Aquest ritme fa que calgui esperar a la pròxima tardor per iniciar les proves de càrrega.

Aquestes, al seu torn, poden prolongar-se per espai de fins a tres anys segons algunes previsions o, potser, concretar-se en uns mesos si es repetís una etapa de tanta humitat com la de la primavera passada.

El procés, una vegada descartat oficialment donar per superat l’esglaó de 20 hm3 al qual va arribar l’aigua el gener del 2020 amb la tempesta Gloria, consisteix a omplir de nou el pantà fins a aquest nivell, buidar-lo gairebé fins al peu, apujar-lo fins als 40 hm3 per baixar a la cota anterior i repetir aquest acordió amb 60 hm3 i amb 80 abans d’omplir-lo per primera vegada de manera definitiva.

L’operació requereix 160 hm3 i fer-ne circular 80 per un riu pel qual en condicions normals en passa un a l’any.