Alea Teatre assumeix la direcció artística de l’Aquelarre dels propers dos anys

La companyia d’arts escèniques Alea Teatre mantindrà la direcció artística de l’Aquelarre. El grup de Cervera ha guanyat el concurs públic convocat per l’ajuntament per als dos propers anys i ja treballa en els detalls de la quaranta-vuitena edició de l’Aquelarre, que se celebrarà del 29 al 31 d’agost. Els joves Pol Bosch i Gemma Oriol repetiran la direcció artística compartida, estrenada l’any passat, i fa setmanes que preparen l’espectacle central de dissabte d’Aquelarre. El fil conductor de la proposta itinerant d’enguany, que començarà amb la tradicional Encesa a la Universitat i viurà el moment àlgid amb l’Escorreguda del Mascle Cabró a Cal Racó, i tindrà la Reina Nit, la seua filla Pamina i Sarastro, originaris de l’obra de La flauta màgica, com a personatges protagonistes.

Alea Teatre ha assumit la direcció artística de la festa durant més de quinze edicions, mobilitzant un gran equip humà i tècnic per a la producció d’espectacles de gran format.

Més enllà de l’Aquelarre, en els últims anys la companyia també ha protagonitzat espectacles com l’encesa de llums de Nadal de la Seu d’Urgell o la rebuda dels Reis Mags a Sant Boi de Llobregat, entre d’altres.