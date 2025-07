El Govern farà “canvis” i els pagesos demanen fer cremes preventives

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, admet que hi ha “molt marge de millora” en la gestió forestal i agrícola a Catalunya i coincideix amb el sector agrari i ramader que cal fer “canvis substancials” després del devastador incendi. Els pagesos van demanar menys traves administratives per fer cremes preventives.

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va visitar ahir la zona zero afectada per l’incendi de Torrefeta i Florejacs, en el qual van morir dos veïns d’Agramunt i es van calcinar 5.600 hectàrees. Per evitar que es torni a repetir una situació similar, va assegurar que caldrà fer “canvis substancials en la gestió del territori. Estem jugant amb foc i encara queda molt marge de millora en la gestió forestal i agrícola”, especialment davant d’un nou escenari marcat pel canvi climàtic, que pot provocar incendis devastadors, que queden fora de la capacitat d’extinció (més informació a la pàgina 4).

El conseller va recordar en aquest sentit que “els incendis s’apaguen a l’hivern” i, per això, va anunciar que ja fa temps que estan treballant en diferents mesures. En primer lloc, va explicar que s’actuarà de forma “urgent” a les franges de les zones habitades.

En segon lloc, treballen en una proposta per evitar aquests grans incendis de sisena generació “que poden començar en una punta del país i acabar a l’altra”, va dir Ordeig, actuant en determinades zones estratègiques per impedir la continuïtat forestal i frenar així la propagació de les flames. Finalment, volen incentivar la bioeconomia i l’aprofitament de fusta dels boscos. De moment, descarten implementar restriccions de l’activitat agrícola durant les onades de calor. “No està sobre la taula”, va assenyalar. “Cal trobar un punt d’equilibri per segar, però fer-ho en condicions”, va asseverar.

En la reunió que va mantenir a l’ajuntament de Guissona amb alcaldes, afectats, sindicats agrícoles i els cossos d’emergència, en la qual hi va haver certa tensió, també van debatre com millorar la coordinació davant d’un incendi.

En els propers dies, des de la conselleria analitzaran amb detall els danys provocats per l’incendi i obriran un paquet d’ajuts per als afectats. “No podem perdre agricultors”, va assegurar Ordeig, i va apuntar que “necessitem ajudar-los perquè puguin tirar endavant”.

El Govern creu que per evitar incendis és clau tenir “un món rural viu”, amb un paisatge agroforestal que faci de tallafoc. En les últimes dècades hi ha hagut un augment “preocupant” de la superfície forestal i “un país abandonat, és un país que es crema”, va concloure.

Des del Govern es van mostrar comprensius amb les demandes del sector per agilitzar els tràmits per facilitar el seu treball. Ordeig va donar el seu condol a les famílies dels dos morts a Coscó i el seu suport moral a totes les persones afectades.

Per la seua part, Ramon Sala, president de l’ADF de Torrefeta i de l’ADF Rurals, va criticar que “en els incendis no tenim prou suport d’Agricultura. Ens dona més suport Bombers”, per la qual cosa va sol·licitar una cobertura més àmplia.

Els agricultors critiquen l’excés de tràmits que han de fer

Albert Falip, d’Unió de Pagesos, va dir que “s’ha d’actuar en temes estructurals, fragmentant el territori, i també replantejar el sistema d’extinció. Aquest foc va travessar la carretera de Ponts i el Segarra-Garrigues. S’hauria d’haver fet un sistema de crema de marges”. Va explicar que s’ha endurit els tràmits: “Abans podíem cremar determinats marges i hi havia una regeneració d’herba, que feia de barrera.”