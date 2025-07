Joan Josep Bellostas, cap d’Emergències a Lleida: “Vam retirar bombers del front del foc perquè era impossible atacar-lo”

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

No havien vist mai un monstre igual. Bombers que van estar desplegats en l’incendi es van sentir impotents perquè, per la seua virulència i la velocitat a la qual corria, era inviable extingir-lo. El cap de la Regió d’Emergències de Lleida, l’inspector de Bombers Joan Josep Bellostas, explica a aquest diari que “vam retirar efectius del front del foc perquè era impossible atacar-lo. Era un perill”. Val a recordar que va arribar a puntes de 28 quilòmetres per hora. Els treballs ahir, després de donar-lo per controlat dimecres a la nit, es van concentrar a repassar el perímetre i evitar reproduccions. Ahir al matí hi havia quinze camions d’aigua i sis vehicles lleugers de comandament. Tanmateix, tardaran dies a donar-lo per extingit. “Hi ha ceps i arbres que encara fumegen i cal ser cauts”, afirma Bellostas. Pel que fa al pirocúmul, el descriu com “una gran xemeneia que arrossegava amb gran velocitat les flames. En aquest cas, la tempesta que s’atansava amb les ratxes de vent va fer que es descontrolés”. També recorda que el més important és salvaguardar la població. “Cal confinar-se. Les cases són edificacions sòlides que resisteixen el pas d’un foc.”

En referència a les properes setmanes, el cap d’Emergències a Lleida afirma que “ens trobem en un nivell de risc de 5 sobre 6. No podem fiar-nos d’aquestes tempestes que es produiran aquests dies i continuarem amb un dispositiu de màxims. Necessitaríem pluges regulars i uniformes”. Respecte al risc, Bellostas va afirmar que “encara falten zones per collir i n’hi ha altres com el sud del Segrià on el risc és molt elevat”.

El foc, catalogat de sisena generació per la seua virulència i velocitat de propagació, es va originar per una espurna d’una recol·lectora.