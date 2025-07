Les pluges acumulades en aquest any hidrològic ascendeixen a 624 l/m2, un 13% més de l'habitual

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El valor mitjà nacional de les precipitacions acumulades des del passat 1 d'octubre de 2024 fins a l'1 de juliol de 2025 es xifra en 621 litres per metre quadrat (l/m2), segons dades de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). Això representa al voltant d'un 13% més que el valor normal corresponent a aquest període: 554 l/m2. Aquestes dades confirmen una tendència positiva en el balanç hídric nacional després de diversos anys marcats per la sequera a diferents regions del territori espanyol.

Les precipitacions acumulades es situen per sobre dels seus valors normals en gran part de la Península. En concret, destaquen especialment a la Regió de Múrcia, la Comunitat Valenciana, la meitat occidental d'Andalusia, al llarg del Sistema Central i a la meitat oest de Castella-la Manxa. Els registres més elevats s'han observat a la costa mediterrània, on algunes estacions meteorològiques han superat els 800 l/m2 des de l'inici de l'any hidrològic, el que representa increments de fins al 30% respecte a la mitjana històrica del període 1991-2020.

Per contra, les pluges es troben per sota de l'habitual en una franja del litoral cantàbric que comprèn el sud de Galícia, Astúries, Cantàbria i la meitat occidental del País Basc, així com al quadrant sud-est peninsular, amb excepció de la zona de Múrcia esmentada prèviament. En ambdós arxipèlags, les quantitats registrades estan per sota dels valors normals del període 1991-2020, excepte al nord de Mallorca, La Palma i La Gomera. Les zones més afectades per aquest dèficit pluviomètric han registrat valors que se situen entre un 15% i un 25% per sota de la mitjana habitual, segons han confirmat els tècnics de l'AEMET.

Durant el període del 25 de juny a l'1 de juliol de 2025 les precipitacions van ser disperses i van afectar principalment al terç nord i a l'interior de la Península. Tant a Balears com a Canàries van ser escasses. Per zones, es van superar els 10 l/m2 en punts de Galícia i Astúries, a la meitat oest de Catalunya i de manera més aïllada als Sistemes Central i Ibèric, a la província de Conca i en punts del nord d'Andalusia. Aquestes pluges han estat principalment associades a fenòmens convectius típics de l'època estival, amb tempestes localment intenses però de curta durada.

Distribució irregular de les precipitacions

D'acord amb l'organisme estatal, les quantitats més destacades van assolir els 30 l/m2 a les províncies de Lleida i A Coruña. Entre les pluges acumulades en observatoris principals AEMET destaca els 29 l/m2 a Jaén, els 15 l/m2 a Àvila, els 13 l/m2 a Burgos/Villafría, els 12 l/m2 a Terol, els 9 l/m2 a Gijón/Musel i els 8 l/m2 a Càceres. AEMET incideix en què el dia 2 de juliol es van registrar precipitacions, sobretot en forma de tempesta, a l'interior i nord peninsulars.

Els experts meteorològics destaquen la importància d'aquestes dades en el context dels embassaments espanyols, que a principis de juliol de 2025 presenten una situació notablement millor que en anys anteriors. La reserva hidràulica se situa actualment al voltant del 68% de la seva capacitat total, un percentatge que supera en més de 10 punts la mitjana dels darrers cinc anys per a aquestes mateixes dates.

Millora de la situació hídrica

Les conques hidrogràfiques que més s'han beneficiat d'aquestes precipitacions per sobre de la mitjana són les del Guadalquivir, Guadiana i Xúquer, amb increments d'emmagatzematge superiors al 20% respecte a juliol de 2024. Aquest augment de reserves hídriques ha permès alleujar les restriccions que s'havien imposat en algunes zones durant els darrers anys, especialment en municipis de l'est i sud peninsular.

Segons les previsions a mitjà termini de l'AEMET per a la resta de l'estiu de 2025, s'espera que les precipitacions se situïn dins dels valors normals per a l'època a la major part del territori, amb possibilitat de tempestes estivals més freqüents al terç nord i als sistemes muntanyosos de l'interior peninsular. Aquest patró de precipitacions, habitual durant els mesos de juliol i agost, no s'espera que modifiqui significativament el balanç hídric acumulat durant el present any hidrològic.