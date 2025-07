“La pagesia, la meua il·lusió”

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

Josep Mas, veí de Cervera, ha dedicat tota la vida a la pagesia: “És la meua il·lusió i el meu al·licient.” Al maig va complir 89 anys i malgrat que fa anys que està jubilat sempre s’ha mantingut actiu. Fins i tot aquests dies d’onada de calor, amb un sol de justícia, no s’ha volgut perdre la campanya de la collita del cereal al volant del seu tractor i s’aixeca a les cinc del matí per cuidar l’hort amb més de 200 tomaqueres.

Va nàixer a la província de Barcelona i va començar a treballar de pagès amb els seus pares amb 12 anys. Uns anys després es van traslladar a viure a Cabanabona, on portaven les terres de Mas d’en Vall. Es va casar, va tenir tres fills i amb el temps va aconseguir comprar-se algunes finques a la zona de la Granyanella i es va traslladar a viure a Cervera.

Recorda que quan era jove llauraven amb les mules, segaven amb dalles, lligaven les gavelles i trillaven amb una màquina antiga. “Abans patíem més, però érem més forts”, diu Mas, que no ha deixat de modernitzar-se i adaptar-se. Cap dels seus fills no continuarà portant les terres. Cada vegada menys joves treballen de pagès. Segons Mas, el problema és que la feina del camp cobreix part de l’any i si no es pot complementar amb algun altre ofici o amb una explotació ramadera, “no és tan estable com altres feines”, assegura. Aquest any ha viscut dos fets inèdits. “Mai no havíem vist una collita com aquesta”, assegura emocionat, ja que colliran 6.000 quilos d’ordi per hectàrea. Per desgràcia, ell també va ser un dels afectats pel foc de Granyena de Segarra, en el qual se li van cremar 10 hectàrees per collir.

El seu truc per mantenir aquesta vitalitat i energia assegura que és “no haver parat mai”.

Homenatge a la seua trajectòria

Agro Comercial Claramunt va voler fer un petit homenatge a Josep Mas per la seua trajectòria. Va ser iniciativa de Frederic Claramunt, el propietari, i Julià Pons, responsable de magatzem. “És un dels nostres clients més entranyables. Ens ha ensenyat molt.”