Vint anys del Premi 7lletres

Pedrolo, l’Aranyó, Segarra, cultura, llengua, lletres. Totes aquestes paraules tenen en comú que tenen set lletres. D’allà va sortir la idea del Premi 7lletres i més coses, un guardó literari en reconeixement a l’escriptor de l’Aranyó Manuel de Pedrolo, que aquest any arriba a la vintena edició.

Els impulsors d’aquesta iniciativa van ser el llavors president del consell comarcal de la Segarra, Adrià Marquilles, que també era alcalde de Plans de Sió, Josep Maria Llobet, que era el director del Centre Municipal de Cultura (CMC), juntament amb Ana Bellido, tècnica de l’ens cultural i la Fundació Pedrolo. Segons el filòleg Albert Turull, que formava part de la secció de lletres del CMC, la implicació de l’agent literària Carme Balcells, originària de Santa Fe, i Teresa Pintó, que treballava a la seua agència, va ser clau per dotar de prestigi el premi. Maria Josep Jové, tècnica de cultura del consell, recorda que “ens va assessorar molt amb les bases del premi i el jurat”. Gràcies a ella, el primer any el jurat estava format per escriptors de renom com Anna Maria Moix o Daniel Vázquez, fill de Manuel Vázquez Montalbán.

Llavors van trobar una obra de Pedrolo de poesia visual inèdita facilitada per la seua filla, Adelais de Pedrolo, on hi havia un set i la paraula lletres. “Tot va quadrar”, recorda Jové, i la van utilitzar com a logotip. Per això van decidir que fos un concurs de set relats breus i un comitè de lectura s’encarrega de fer un primer cribratge de les obres. Aquest any se n’han presentat 39 i algun any van arribar a les 90.

Des de l’organització no coneixen el perfil dels candidats, ja que tan sols s’obre el sobre amb el nom del guanyador. En la primera edició va guanyar el conegut escriptor Miquel de Palol, però el segon any se’l va emportar Jaume Ferrer, un metge mallorquí aficionat a l’escriptura. L’any passat, va ser la primera vegada en 19 anys que va quedar desert. L’escriptor Francesc Duch ha estat l’únic que ha guanyat dos vegades i ara forma part del jurat.

Els relats guanyadors es publiquen en un llibre editat per Pagès Editors amb un premi de 7.000 euros, un dels més ben dotats de Ponent. En els seus inicis, el propietari de Finques Cos, de l’Aranyó, va fer una aportació econòmica, així com Pagès Editors. Des del 2020, Prefabricats Pujol és qui patrocina el certamen.

La iniciativa volia anar més enllà d’un premi literari i coincidint amb el títol d’un llibre de Pedrolo, El Premi literari i més coses, van decidir impulsar activitats paral·leles per difondre la figura, obra i el pensament de Pedrolo i els escriptors i la literatura de la Segarra. Aquest any s’han organitzat set actes com un recital poètic en record de Rosa Fabregat o el programa especial del pòdcast de Botiflers sobre el premi, entre d’altres.

Avui a les 19 hores es farà l’entrega del premi al Castell de Concabella. El certamen està organitzat pel consell comarcal de la Segarra i els ajuntaments de Plans de Sió, Cervera i Tàrrega.