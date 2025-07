El cas del poble del Pirineu amb 17 bordells: prostitució durant l’auge hidroelèctric de principis del segle XX

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

L’arribada massiva de treballadors per a la construcció de centrals hidroelèctriques va transformar radicalment la vida social del Pirineu lleidatà a començaments del segle XX. Segons revela un exhaustiu estudi realitzat per la historiadora Joana Franch titulat 'La prostitució en el Pallars en temps de les hidroelèctriques’, entre 1913 i 1936 van existir 17 prostíbuls a Tremp i uns altres 4 a la Pobla de Segur, localitats que van experimentar un notable increment poblacional amb l’arribada de milers d’obrers.

Amb l’arribada de l’empresa La Canadenca, el 1911, la capital del Pallars Jussà, d’unes 2.500 persones, va rebre uns 4.000 treballadors. Aquest fet va contribuir a la creació de prostíbuls i encara noms com La casita Blanca, La Flor de dia, La Bombilla o el carrer de l’Alba són a la memòria d’alguns veïns. Franch ha explicat que la majoria dels prostíbuls eren regulats per llei, les anomenades cases tolerades, però altres eren clandestins i hi havia els cafès cantants que eren bars amb cambreres i habitacions a la primera planta.

En aquella època la prostitució estava regulada i els edificis passaven les seves inspeccions, les noies tenien les cartilles sanitàries i els negocis un registre de les noies que hi treballaven.

L’edat legal per treballar era els 23 anys i “és molt curiós” per la historiadora Joana Franch que l’edat de la majoria de les noies era 23 i algunes arribava fins als 30. Aquest fet fa pensar que moltes per poder treballar mentien amb l’edat. El 95% de les noies eren solteres, segons la informació que apareixia als registres dels prostíbuls. Pel que fa al sou, cobraven 5 pessetes per jornades que començaven a les 12 del migdia i s’allargaven fins a la nit.

Aquestes noies van arribar al Pallars paral·lelament amb l’arribada dels treballadors de les obres de les hidroelèctriques. Però van finalitzar les obres, molts dels treballadors de la Canadenca van marxar i els prostíbuls van seguir. A tall d’exemple, Franch ha explicat que l’any 1936 en un sol prostíbul hi havia 67 noies treballant.

Un dels carrers de Tremp on s'ha documentat que hi havia algun prostíbul durant la construcció de les hidroelèctriques.Marta Lluvich / ACN

A les cartilles sanitàries que eren obligatòries per treballar hi apareixia tota la seva informació: nom, cognom, edat, procedència i informe sanitari. Pel que fa a la procedència la majoria eren de Catalunya, Aragó i València, i unes poques de França i Brasil.

Un cop la noia deixava de treballar a aquests edificis, la seva cartilla sanitària es trencava i es feia desaparèixer, ‘per dignificar a la noia’, ha dit Franch.

Tremp ‘dominada por los amigos de la jarana’

La premsa de l’època registra que a Tremp hi havia tants prostíbuls que era una ciutat "dominada por los amigos de la jarana". Franch ha trobat documentació que dicta ordres de clausura per altercats que es produïen a l’interior dels edificis. Les sancions econòmiques per manca de condicions dels edificis o altercats oscil·laven entre les 15 pessetes i les 450 pessetes l’any 1913.

Coincidint amb l’arribada de la Canadenca, el Doctor Roure va recomanar el matrimoni per “conservar la moralitat” i privar de “tots els mals”.