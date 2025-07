Quatre detinguts per atacar mossos a l'exterior d'una discoteca de Golmés

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van detenir a primera hora del matí d’ahir a Golmés quatre joves acusats d’atacar agents del cos, que havien acudit a l’exterior d’una discoteca del municipi on s’estava produint una baralla tumultuària. Els quatre joves van ser arrestats com a presumptes autors de delictes d’atemptat contra l’autoritat, segons va informar un portaveu policial.

Els fets van ocórrer cap a les 6.00 hores quan, per causes que no han transcendit, es va produir un aldarull a l’exterior d’un local de lleure nocturn. Els Mossos van ser alertats a les 6.07 hores i fins el lloc van acudir diverses patrulles per intervenir-hi. Tanmateix, alguns dels implicats van acabar atacant els agents, sense que resultés cap d’ells ferit de gravetat. Els policies, que van demanar reforços, van acabar arrestant quatre dels presumptes agressors. Tots ells van ser traslladats a la comissaria de Mollerussa, pendents de passar a disposició judicial.

Altres atacs

Val a recordar que, dimarts passat, cinc agents dels Mossos van resultar ferits, tots ells de caràcter lleu, al ser atacats per tres membres d’una família en un bloc de pisos del carrer la Parra, a Lleida. L’incident més greu es va produir a finals d’abril, quan sis agents de l’ARRO van ser brutalment agredits per una turba a la Mariola.