La Generalitat reserva un milió d’euros per garantir que Tavascan obri aquest any

Gir de guió per a l’estació de Tavascan, l’última de titularitat municipal del Pirineu català. L’ajuntament de Lladorre va anunciar l’abril passat que no obriria més les pistes d’esquí alpí per l’elevat cost, tret que comptés amb ajuda de la Generalitat. Tres mesos després, el departament de Territori ha reservat un milió d’euros per garantir la reobertura el proper hivern. Així ho va explicar la consellera, Sílvia Paneque, en declaracions a SEGRE.

Paneque va detallar que l’Executiu català no només garantirà l’operativitat immediata del complex, sinó que també estudia la possibilitat d’assumir la titularitat de l’estació en un futur proper, a partir de la temporada 2026-2027. Entre les opcions que estudia el Govern figura l’entrada en l’accionariat de l’estació, seguint el model aplicat el 2018 amb l’estació de Boí Taüll: va passar en mans de l’empresa pública Actius de Muntanya.

Per la seua part, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i l’ajuntament de Lladorre han mantingut una estreta col·laboració en els últims mesos. Tècnics de FGC han inspeccionat aquests dies les instal·lacions de l’estació i estan elaborant el projecte tècnic necessari per posar a punt el telecadira, que s’ha de sotmetre a una revisió extraordinària abans de la temporada que ve al complir pròximament 30 anys. El projecte es licitarà les properes setmanes.

Val a recordar que l’empresa pública ja col·labora en acords comercials amb l’estació i va participar l’any passat en la instal·lació del sistema de canons d’innivació a les seues pistes, que van permetre l’obertura de l’estació en una temporada que va iniciar amb escasses nevades. Els canons van ser subvencionats en part per la conselleria de Territori.

L’alcalde de Lladorre, Salvador Tomàs, va explicar que assumir els costos que requereix el manteniment de les instal·lacions s’havia tornat insostenible per a les arques municipals. Les sosté amb part del cànon que rep per part d’Endesa per les seues instal·lacions al municipi, però la inversió l’any passat en els canons va deixar al límit la capacitat financera del consistori.

A més, va confirmar que l’avaria de la màquina trepitjaneu que va precipitar el tancament prematur la passada temporada podrà ser reparada, i va avançar que la col·laboració amb Territori preveu el subministrament de maquinària en cas de noves incidències.

Baqueira-Beret espera iniciar la temporada el 29 de novembre

L’estació de Baqueira-Beret ja ha anunciat la seua data d’obertura per a la temporada vinent. El complex hivernal vol posar en marxa els seus remuntadors el dissabte 29 de novembre i apagar-los el dilluns de Pasqua 6 d’abril, sempre que les condicions ho permetin. Així, la pròxima temporada s’augura amb un total de 129 dies d’esquí al Pirineu lleidatà, una xifra per sota de les temporades de l’últim lustre, a excepció de la 2020-2021, que va acabar abans de temps a causa de la pandèmia de coronavirus.L’estació ja ha posat a la venda paquets turístics amb forfet inclòs per a dates d’alta demanda i el forfet de temporada (BaqueiraPass), que fins a l’1 de novembre està bonificat sent per a adults de 1.250 €. A partir del novembre, la tarifa general serà de 1.350€, cinquanta més que l’any passat. L’adquisició permet pujar als remuntadors TSD Clòt der Os i TSD Bosc aquest mateix estiu.