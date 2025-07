Un incendi forestal calcina prop de 50 hectàrees a Pinell de Solsonès

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Nou incendi rellevant ahir a les comarques de Lleida, aquesta vegada a Pinell de Solsonès, on fa un parell de setmanes n’hi va haver un altre. L’incendi, que es va declarar a les 13.55 hores, havia calcinat ahir a la nit gairebé 50 hectàrees. La gran majoria són camps de cereal sense segar, encara que el foc també va afectar una zona forestal humida que va alentir-ne la intensitat. Va obligar a confinar per prevenció durant hores tres zones de masies properes al foc. Es tracta del Serrat de les Cases i del Serrat Escapçat (dins del terme de Castellar de la Ribera) i del Serrat de l’Àliga (Navès). S’estudia la hipòtesi d’un accident amb maquinària agrícola com a possible causa.

Els Bombers van activar més de 30 dotacions terrestres i prop d’una desena d’aèries, en una jornada amb un nou gran incendi, en aquesta ocasió a Paüls, al Baix Ebre (més informació a la pàgina 22).

D’altra banda, han començat els peritatges en els camps arrasats la setmana passada per l’incendi de Torrefeta que va calcinar hectàrees de la Segarra, l’Urgell i la Noguera. Xavier Joana, director d’Agroseguro a Catalunya, va dir en declaracions a TV3 que “la indemnització mitjana per hectàrea serà d’uns 1.000 euros”. Calculen que hi havia unes 800 hectàrees per segar i que estaven assegurades. A més, el Govern ha convocat una reunió per demà a Lleida amb els alcaldes dels municipis afectats per acordar un paquet de mesures relacionat amb l’agricultura i la gestió forestal. Ho va anunciar el conseller Òscar Ordeig a Bovera, on va indicar que les propostes que surtin es traslladaran al president Illa.

Cremen matolls a Lleida

En un altre ordre, dos dotacions van treballar ahir en un incendi de matolls que es va declarar a la partida Sot de Fontanet de Lleida, a prop de la carretera Ll-11. Van rebre l’avís a les 18.50 hores.