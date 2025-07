Obres a Bellver per evitar despreniments

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Bellver està executant obres per estabilitzar el massís rocós situat sota la muralla del poble, al Camí del Bac. La via enllaça l’entrada del poble, venint des de la carretera N-260, amb la plaça de Ca l’Obach. Un informe redactat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya a petició de l’ajuntament determina les zones de més risc de despreniment. La primera fase dels treballs afecta els primers 80 metres del camí, van començar fa un mes i s’allargaran fins a finals d’aquest mes de juliol.

El pressupost de l’actuació és de 135.346 euros (amb impostos) i va a càrrec de l’empresa Trebiser Cadí, SL. L’ajuntament compta amb una ajuda de la Diputació. Els operaris estan instal·lant malla de retenció per prevenir els despreniments “periòdics”.