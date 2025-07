Cap escola no tancarà a Lleida per falta d’alumnes

Cap escola pública de Lleida ni de la resta de Catalunya no tancarà el curs vinent per falta d’alumnes. Així ho va afirmar la consellera d’Educació, Esther Niubó, en resposta a una pregunta parlamentària del PP. Niubó va apuntar que “es mantindrà la reducció de ràtios de forma generalitzada”, una cosa que ha permès evitar “63 tancaments de grups i mantenir tots els col·legis públics oberts” a tot el territori català. Les comarques lleidatanes sumaran així tres anys consecutius sense tancaments d’escoles. Per regla general, es considera que quatre alumnes és el mínim per mantenir un centre obert, però el tancament es pot posposar allà on s’espera que la matrícula creixi en els anys següents.

El col·legi dels Omells i el de les Ventoses, a Preixens, van ser els dos últims que van tancar a Lleida l’any 2022. Al llarg de la dècada anterior, el departament d’Educació va clausurar per falta d’alumnes els del Cogul, els Arcs, els Torms, els Omellons, el Soleràs i Aubèrt. Des d’aleshores, ajuntaments i comunitats educatives han fet notables esforços per atreure famílies amb fills i filles a les seues respectives escoles.

És el cas de Maldà, que aquest any va fer una crida per atreure nous veïns amb fills per salvar l’escola, abocada al tancament amb només tres alumnes per al curs que ve. També la zona escolar rural (ZER) del Sió, formada per les escoles de Butsènit d’Urgell, Preixens i Puigverd d’Agramunt, va engegar una campanya a les xarxes socials per captar nous alumnes i evitar la pèrdua de nens i fins i tot el tancament de centres.

Al Pallars Sobirà, l’ajuntament de Tírvia va oferir l’any passat habitatge de lloguer assequible durant 5 anys a una família amb fills d’entre tres i nou anys disposada a establir-se al poble i portar els nens a l’escola. Una família va respondre a la crida i es va assentar a la localitat. El consistori manté des d’aleshores l’oferta oberta per rebre nous veïns, al disposar d’un altre pis de lloguer social.