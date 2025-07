Un incendi causat per una línia elèctrica calcina cinc hectàrees a Tremp

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Dos nous incendis de vegetació es van registrar ahir a la demarcació de Lleida. El primer va tenir lloc a Palau de Noguera, nucli de Tremp. Es va declarar a les 16.28 hores i fins al lloc van acudir set dotacions. Un parell d’hores després el van poder donar per extingit. Va arribar parcialment a una zona verda, però la ràpida intervenció dels Bombers va fer que la intensitat del foc baixés i no es propagués. Els Agents Rurals van informar que havia calcinat unes 5,5 hectàrees de terreny agrícola i treballaven amb la hipòtesi que una línia elèctrica el podria haver originat. El segon incendi es va declarar a les 17.57 hores a Vilanova de Bellpuig i van acudir mitja dotzena de dotacions, que a les 19.49 hores el van donar per extingit.

A més, una quinzena de dotacions continuava ahir a Pinell de Solsonès, on dilluns es va declarar un foc que ha calcinat 35 hectàrees. Així mateix, l’incendi de Torrefeta encara no s’ha donat per extingit. Ahir a la tarda va tenir lloc a Agramunt el funeral per Omar Fabián Agudelo, de 45 anys, una de les dos víctimes mortals de la tragèdia. Avui està prevista una reunió a Lleida entre la Generalitat i els alcaldes dels municipis afectats.

En un altre ordre, bombers dels parcs de Lleida, Balaguer, Tremp i Tàrrega i cinc membres dels Pompièrs d’Aran participen en l’extinció de l’incendi forestal de Paüls, al Baix Ebre (més informació a la pàgina 22). A més, ahir a la tarda es va declarar un foc forestal a Sant Pere Sallavinera, a prop de la Segarra, on es veia la columna de fum.