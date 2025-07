La UE eleva amb 3,6 M€ per a un pàrquing de tràilers el seu suport al port sec de Tamarit

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

La Unió Europea (UE) ha reforçat la seua aposta pel port sec de Tamarit de Llitera i ha adjudicat a la promotora, l’empresa lleidatana Ponentia, una ajuda de 3,6 milions d’euros que li permetrà cobrir el 80% del cost de l’aparcament segur per a camions que inclou el projecte.

Els fons procedeixen del Mecanisme Connectar Europa (CEF), el programa principal de la UE per finançar la descarbonització del transport per carretera, del qual ja va rebre en la convocatòria de l’any passat una injecció de 19,6 milions que equival a cobrir la meitat del cost de la plataforma ferroviària de vuit vies que és una de les bases del projecte.

El pàrquing, pressupostat en 4,5 milions, tindrà capacitat per a 183 tràilers de gran tonatge, part dels quals de semiremolc, per a la circulació del qual pel complex logístic estan dissenyats els carrers i rotondes.

S’ubicarà al costat de la plataforma intermodal (tren-camió) i comptarà amb control d’accessos, videovigilància 24 hores al dia, serveis i zones de descans per a conductors.

El projecte de l’aparcament segur per a camions del port sec de Tamarit també inclou diverses estacions de recàrrega elèctrica per als vehicles, a més de punts de proveïment d’hidrocarburs.

“Aquesta infraestructura serà clau per millorar la seguretat, l’eficiència i el benestar del transport de mercaderies per carretera al nord-est peninsular”, van explicar fonts de Ponentia, que preveuen que al gener comenci la construcció de les naus per a empreses que ocupen la major part de les 146 hectàrees del complex.

Els treballs d’urbanització de la plataforma, visibles des de l’autovia d’Osca i des de la línia de tren de Saragossa, avancen amb un ritme intens després que fa unes setmanes l’empresa constructora Marco comencés a doblar els torns de la maquinària pesant.