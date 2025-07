Barcelona no prohibirà seure a la fresca amb cadires, l'I+D+i de les comarques de Ponent

En els darrers dies s'ha estès per xarxes socials i diversos mitjans digitals un rumor fals sobre multes a Barcelona que assegurava que l'Ajuntament sancionaria amb 500 euros les persones que traguessin cadires a les voreres per prendre la fresca. Aquesta informació, que ha tingut una àmplia difusió durant aquest estiu de 2025, ha estat categòricament desmentida per les autoritats municipals.

L'actual Ordenança del Civisme, oficialment anomenada "Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic", vigent des del 2005, no contempla aquesta prohibició. Malgrat que s'està duent a terme un procés per actualitzar aquesta normativa amb vint anys d'antiguitat, tant l'Ajuntament com tots els grups municipals han confirmat que en cap cas s'està debatent introduir aquesta mena de restricció.

El mateix alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha utilitzat el seu compte d'Instagram per desmentir personalment aquesta informació, qualificant-la directament de falsa. En la mateixa línia, representants de Junts, Comuns, ERC i PP han coincidit a negar rotundament que aquesta qüestió formi part de les negociacions per a la reforma de l'ordenança.

Prendre la fresca: l'I+D+i de Ponent

Aquesta notícia ens remet directament a l'autenticitat d’escenes com la de la imatge que acompanya la notícia, captada a la Granja d’Escarp l'any passat i reproduïble a qualsevol poble de Ponent durant l'estiu.

Es tracta de sis veïnes del poble que, quan comença a afluixar la calor, mantenen viva la tradició de treure les cadires al carrer i prendre la fresca al carrer mentre fan tertúlia. Això si, les antigues cadires de fusta han donat pas a les més modernes i còmodes de plàstic.

En el sentit de les agulles del rellotge, i actualitzant marcador d'edats respecte l'any passat, la Maria, de 90 anys; la Milieta, de 101; l’Aurora, de 94; la Maria, de 93; la Rosario, de 96 i la Maria, de 91. Sumen 565 anys i han passat una guerra, però estan en plena forma. La més gran, la Milieta, s’aixeca i es toca els peus amb les mans per a admiració de totes.

Les sis dones de la Granja d'EscarpSEGRE

Què diu realment l'Ordenança del Civisme?

Tornant al rumor, els textos assenyalaven l'article 7.1 de l'Ordenança com la font d'aquesta suposada prohibició. Tanmateix, aquest article només recull principis genèrics sobre convivència, sense fer cap menció específica a cadires o a l'acte de seure a les voreres.

L'article que més s'aproximaria a aquesta qüestió és el 58, que regula els usos impropis de l'espai públic: "Resta prohibit fer un ús impropi dels espais públics i els seus elements, de manera que impedeixi o dificulti la utilització o el gaudi per a la resta d'usuaris". Aquest article també prohibeix altres activitats com acampar o rentar roba a les fonts públiques, però des del consistori asseguren que no s'aplica ni s'aplicarà contra els veïns que simplement s'asseuen a la vorera per conversar.

Una altra normativa relacionada és l'Ordenança sobre l'ús de les vies i els espais públics, on l'article 10 estableix que els ciutadans tenen dret a comportar-se lliurement a la via pública, amb l'única limitació de respectar els drets dels altres i no pertorbar el descans veïnal.

Barbacoes i calçotades als balcons: estan prohibides?

Els mateixos articles que difonien el rumor sobre les cadires també afirmaven que existia una prohibició de fer barbacoes o calçotades als balcons i terrasses particulars. Cap normativa municipal no prohibeix explícitament aquestes pràctiques, tot i que poden estar regulades per les comunitats de propietaris mitjançant la Llei de Propietat Horitzontal.

L'article 553-40 d'aquesta llei estableix que no es poden realitzar activitats que "facin perillar l'immoble". A més, el Codi Civil de Catalunya regula les anomenades immissions, prohibint fums, sorolls o olors que causin danys o molèsties als veïns.

Si bé l'Ordenança del Civisme no menciona específicament les barbacoes als balcons, l'Ordenança de Paisatge Urbà sí que estableix que "no es pot instal·lar ni emmagatzemar cap objecte o element en les superfícies de terrasses o balcons, tret dels expressament previstos en aquesta Ordenança". D'altra banda, l'article 3.5 de l'Ordenança del Civisme permet intervenir en espais privats quan les activitats afectin negativament la convivència.

En conclusió, no existeix cap prohibició municipal per seure amb cadires a les voreres per conversar amb els veïns, ni aquesta qüestió forma part del debat per renovar l'Ordenança del Civisme. Pel que fa a cuinar als balcons, no hi ha una prohibició explícita però podria haver-hi intervenció municipal si aquestes activitats generen molèsties veïnals significatives.