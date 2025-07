Misteri resolt: localitzat el propietari de les 8.800 'coronitas'

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han identificat finalment el propietari de les 8.800 cerveses Corona que es van trobar en un camió avariat a l'autopista AP-2 al seu pas per Vinaixa . Segons ha pogut saber SEGRE, es tracta d'una empresa d'Alacant que va presentar una denúncia formal per robatori el passat 2 de juliol a les dependències de la Guàrdia Civil d'Altea, després que detectessin la desaparició de part important del carregament durant una ruta comercial.

Segons la investigació, un transportista va fer una aturada a Montblanc l'1 de juliol i va reprendre el trajecte cap a França a les 7:20 hores del mateix dia. En arribar a la seva destinació al voltant de les 12:00 hores, el conductor va descobrir que li faltaven sis palets complets amb caixes de cervesa Corona. Tot apunta que els presumptes lladres van aconseguir manipular les portes del remolc mentre el vehicle estava estacionat i van sostreure la mercaderia valorada en diversos milers d'euros.

La connexió amb el vehicle avariat

El cos policial manté oberta la investigació per esclarir tots els detalls del cas i no descarta que els tres individus que van ser localitzats prop del camió avariat a l'AP-2 acabin sent imputats per un delicte de furt. Les primeres hipòtesis apunten que els lladres haurien tingut problemes mecànics mentre transportaven el botí, fet que hauria facilitat la recuperació de la mercaderia robada. Els agents treballen ara per establir la connexió definitiva entre el robatori denunciat a Alacant i el material recuperat a la via catalana.