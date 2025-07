Misteri resolt: Una empresa d’Alacant, la propietària de les 8.800 ‘coronitas’ de Vinaixa

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Misteri resolt. Els Mossos d’Esquadra van localitzar ahir l’amo de les 8.800 botelles de cervesa Corona, més conegudes com coronita, que es van trobar l’1 de juliol passat en un camió avariat a l’autopista AP-2 al seu pas per Vinaixa ( vegeu SEGRE de dimecres ). Pertanyen a una empresa de transports d’Alacant, que el dia 2 va denunciar el robatori a la caserna de la Guàrdia Civil d’Altea. El responsable va veure ahir la notícia als mitjans –que s’ha fet viral– i va trucar a la comissaria de les Borges Blanques.

L’amo va explicar que un dels seus transportistes va parar la nit del 30 de juny a l’1 de juliol en una àrea de descans a prop de Montblanc i a les 7.20 hores va reprendre la marxa, arribant a destinació, pel que sembla, a França, per descarregar. Una vegada allà, va descobrir que li faltaven sis palets amb les 370 caixes de cervesa. El responsable de l’empresa va presentar la denúncia l’endemà. Pel que sembla, els lladres haurien aconseguit obrir el remolc sense causar danys.

La investigació segueix oberta i tot apunta que els tres homes –dos dels quals amb antecedents per robatoris–, que van ser identificats poden acabar sent arrestats o imputats per un delicte de furt. Pel que fa a les cerveses, s’espera que aviat siguin recuperades pel propietari.

Investigació oberta

Val a recordar que el carregament va ser trobat el matí de l’1 de juliol quan una patrulla va localitzar un camió amb una de les rodes destrossades i sense conductor. Els agents van observar que les caixes de cerveses estaven sense paletizar i desordenades, per la qual cosa van sospitar que eren davant del botí d’un grup de teloners –lladres que roben en camions que paren en àrees de servei en els quals esquerden les lones– i que havien abandonat la càrrega després de l’avaria. Paral·lelament, uns quilòmetres més enllà, una patrulla va localitzar un cotxe amb la roda punxada i una furgoneta aturada amb tres ocupants, que van negar tenir relació amb els vehicles avariats. Van ser identificats i a la furgoneta hi havia cúters i altres eines de tall. Tanmateix, al no constar cap alerta per robatori i a l’estar identificats, els van deixar continuar. Falta per saber si els acabaran acusant del robatori.