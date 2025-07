La Sentiu i Montgai, contra la reparcel·lació

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Més de vuitanta propietaris i agricultors afectats pel projecte de concentració parcel·lària a la Sentiu de Sió i Montgai han constituït la plataforma Pla de l’Om per exigir al Govern aturar el procés d’ecoconcentració en aquesta zona de secà protegida de la serra Bellmunt-Almenara. Denuncien que el procediment, impulsat per Agricultura amb el suport d’ajuntaments, s’ha portat a terme sense garanties ni informació pública. Exigeixen al Govern que revisi d’ofici l’acord, que escolti la majoria de propietaris que s’oposen al projecte i que s’explori una via alternativa de concentració voluntària. Per una altra banda, també reclamen una nova llei de terres amb procediments justos i adaptats a la realitat social i ambiental. Com a precedent, citen el cas de Tornabous, en què va ser suspesa l’any 2020 després de l’exclusió de la zona de regadiu.