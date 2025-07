El Govern eludeix comprar Elèctrica del Montsec

L’empresa pública L’Energètica ha descartat la compra d’Elèctrica del Montsec, petita distribuïdora elèctrica que opera als municipis d’Àger, Camarasa, Os de Balaguer i les Avellanes i Santa Linya, i que acumula una llarga llista de sancions per incompliments reiterats de la normativa del sector. Fonts del Govern van confirmar que aquesta opció està descartada i que L’Energètica no assumirà la compra ni la gestió de la companyia, que actualment dona servei a uns 1.200 abonats. Entre els escenaris possibles per resoldre la situació es troba l’entrada d’una empresa privada, possiblement estrangera, que adquireixi Elèctrica del Montsec, la sanegi econòmicament i n’actualitzi les infraestructures i els procediments. L’empresa ha estat sancionada per infraccions com exercir simultàniament la comercialització i la distribució d’energia (activitat prohibida per llei), no haver substituït els comptadors obligatoris i no emetre factures durant llargs períodes, deixant els usuaris “penjats”. També ha girat erròniament factures per milers d’euros. L’alcaldessa d’Àger, Mireia Burgés, va apuntar que el Govern està treballant en mesures per “acabar” amb aquesta situació, que “ofega els usuaris”, i garantir el subministrament i la seguretat dels abonats.

La direcció general d’Energia de la Generalitat ha sol·licitat en diverses ocasions des de començament d’any al ministeri per a la Transició Ecològica una valoració sobre la viabilitat d’intervenir directament la distribuïdora. Les peticions es basen en actes d’inspecció amb defectes greus que no s’han corregit i en la persistent falta d’inversió a la xarxa, la qual cosa suposa un risc per als usuaris. Així mateix, la síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, també ha recopilat queixes de particulars per la gestió d’una xarxa desatesa. La Generalitat ha demanat al Govern que valori la intervenció de l’empresa i aquest ja ha imposat la màxima sanció administrativa possible a la distribuïdora, la qual cosa ha obert la porta a una possible inhabilitació. No obstant, fonts coneixedores de l’expedient apunten que la inhabilitació seria l’opció “menys viable”, ja que implica un procés llarg i complex que no resol de forma immediata els problemes. Els afectats confien que la solució arribi aviat i faran una reclamació col·lectiva.