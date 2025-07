L’Església a l’edat mitjana, eix de les Jornades d’Història

El Monestir de les Avellanes celebrarà les XIV Jornades d’Història el dilluns i dimarts vinent, 14 i 15 de juliol, i el títol serà Negociar l’autoritat i el poder en l’Església medieval. Reuniran més de vuitanta participants procedents de diverses universitats, consolidant-se com un referent en els estudis sobre història eclesiàstica i religiositat medieval. Hi haurà nou ponències a càrrec d’especialistes, que oferiran una perspectiva multidisciplinària sobre les estructures de poder dins de l’Església en l’edat mitjana. Abordaran temes com la litúrgia, les representacions visuals de poder, la importància de l’espai sagrat, les jerarquies eclesiàstiques o les negociacions entre comunitats monàstiques femenines i masculines.

El programa inclou la 12 edició del Sopar Medieval, que recrearà un banquet celebrat a Roma el 1473 en honor a Elionor d’Aragó, seguint el receptari medieval del mestre Robert, i amb la participació del grup Cremallera Teatre. La vetllada es complementarà amb un concert nocturn a l’església a càrrec de Marga Mingote i Araceli Rosillo-Luque, que presentaran per primera vegada Els cants de Maria, un repertori de peces medievals catalanes.