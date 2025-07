Minut de silenci pel bomber mort a Paüls

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Els parcs de Bombers de Lleida i les Borges Blanques i el dels Pompièrs d’Aran van ser alguns dels molts que ahir al migdia van fer un minut de silenci per la mort dijous d’un auxiliar de l’Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF) dels Bombers de la Generalitat en l’incendi de Paüls (Tarragona). El mort, Antonio Serrano, de 46 anys, estava adscrit al parc de Granollers i residia a Barcelona malgrat que va viure molts anys a Tortosa, on havia estat conserge a l’ajuntament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va encapçalar el minut de silenci a la seu del departament d’Interior a Barcelona, amb la presència també de la consellera Núria Parlon. Val a recordar que la Generalitat va decretar un dia de dol. El tècnic forestal estava assegut, una roca de grans dimensions es va desprendre i el va arrossegar per un precipici d’uns vint metres.