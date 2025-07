El torn d’ofici de Lleida perd 35 advocats en tan sols un any

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

El torn d’ofici és el servei públic que garanteix l’assistència legal gratuïta a persones sense recursos econòmics que necessiten un advocat o procurador. A Lleida, actualment el presten 317 lletrats en actiu –n’hi ha uns 700–, 35 menys que el 2024, segons les dades del Col·legi de l’Advocacia de Lleida, que alerta d’aquest descens. “Cada vegada som menys. Existeixen diversos motius que els expliquen, un dels quals és que hi ha lletrats que passen a l’administració però, un altre, més rellevant, és la mala retribució del servei que es presta”, va explicar ahir la degana del Col·legi, Antònia Martí, en una roda amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta i del Torn d’Ofici, que es commemora cada 12 de juliol.

Martí va incidir que “està mal retribuït per l’esforç que comporta. És poc atractiu. En moltes ocasions, els lletrats es preparen els casos, acudeixen a judici i un minut abans de celebrar-se, se suspèn. Es perd la motivació i el temps”. Una falta d’advocats d’ofici que encara és més gran en els partits judicials de comarques.

Contrast

Un descens en el nombre d’advocats del torn d’ofici que contrasta amb un augment dels assumptes, que l’any passat es van incrementar en un 4% a la demarcació, arribant als 20.225, la qual cosa suposa més de mig centenar al dia. Del total, al voltant del 75% són de l’àmbit penal. També hi va haver 1.100 actuacions per violència de gènere, la qual cosa representa una mitjana de tres casos al dia.

L’administració hi va destinar 68,8 milions euros, dels quals 3,2 van ser per als advocats lleidatans.

La situació a Lleida no és única i també passa a la major part de Catalunya. El Consell de l’Advocacia Catalana va alertar dijous que continuen batent rècords d’actuacions i el 2024 van experimentar un creixement del 3,7% respecte al 2023. Així, es va tancar el 2024 amb un total de 360.254 actuacions, quan l’any anterior van ser 347.346.

Unes xifres que contrasten per segon any consecutiu amb l’important descens del nombre d’advocats inscrits al torn d’ofici i que han baixat gairebé un 4%, fins a situar-se en un total de 5.811 professionals. El president del Consell de l’Advocacia Catalana, Joan Martínez, va considerar que “aquesta és una tendència que no podem ignorar perquè ens trobem davant d’una pèrdua progressiva de capital humà, d’experiència i de vocació que es produeix perquè les condicions amb què es presta el servei encara no són prou justes ni sostenibles”.