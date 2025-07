Alerten de robatoris en cases als pobles on celebren la festa major

Publicat per SegreACN Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra han iniciat una campanya als municipis del Segrià per provar de prevenir els robatoris en domicilis durant les festes majors. A finals de juny es van registrar robatoris a Alfarràs però també han tingut lloc en altres localitats de Ponent, com a l’abril a Camarasa i al maig a Bell-lloc. El cap dels Mossos al Segrià, l’inspector Xavier Ribelles, explica que és una tendència que han detectat en els últims anys: els lladres aprofiten que les cases estan buides perquè elsseus propietaris han acudit als actes festius o són fora. “En un quart d’hora t’han robat a casa”, afirma, però fa diverses recomanacions com deixar els llums o el televisor oberts per dissuadir els delinqüents. Els Mossos apunten que el perfil és similar al dels que actuen a l’Horta de Lleida durant l’hivern.

A Alfarràs, els Mossos d’Esquadra van rebre cinc denúncies de robatoris en cases durant la festa major de finals de juny. Es van cometre durant la matinada del divendres 27 i del dissabte 28 i els lladres van sostreure diners en metàl·lic i joies.

La policia sospita que els lladres aprofiten la informació de la programació d’actes de la festa que es fa a través d’internet per fixar els objectius on cometre les entrades. Es fixen sobretot en aquest tipus d’activitats que estan dirigides a tots els públics, com els sopars a l’aire lliure o les revetlles. Ribelles explica que els lladres entren a les cases on poden “intuir” que no hi ha ningú.