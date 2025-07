Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat van treballar a primera hora de la tarda d’ahir en l’extinció de l’incendi en una furgoneta a Sort. El foc es va declarar a les 14.26 hores a la carretera N-260. El conductor va poder deixar el vehicle al voral. Una dotació va acudir al lloc i va apagar les flames amb aigua i escuma, evitant que es propagués als marges. El vehicle va cremar per complet i no hi va haver ferits.