El Pont acull una Quebrantabook de rècord, amb més de 600 motards

El Pont de Suert va acollir ahir l’edició més multitudinària de la Quebrantabook, esdeveniment de motociclisme de ruta que aquest any ha congregat 600 participants, consolidant-se com una de les proves no competitives de més prestigi a Catalunya, al nivell organitzatiu de la Rider 1.000 i la Rodibook. “Oferim un tracte impecable, fent que se sentin veritables atletes, però amb les seues motos”, va assegurar Tito Pueyo, organitzador de l’esdeveniment.

Aquesta visió ha permès traslladar el rigor organitzatiu de les proves de trail running i de triatló que organitza amb la seua empresa, com la TriTour celebrada el cap de setmana passat també al Pont de Suert, en l’àmbit del motociclisme de ruta. De la mateixa manera que el TriTour, aquest esdeveniment motorista ha tornat a omplir hotels, càmpings i restaurants de la zona.

Des del punt de vista logístic, la Quebrantabook ha presentat en aquesta edició dos recorreguts de 400 i 600 quilòmetres respectivament, el traçat dels quals es va mantenir en secret fins a hores prèvies a la sortida.

Un dels aspectes més destacats de l’edició ha estat l’aposta per la formació tècnica en seguretat viària. En col·laboració amb el Servei Català de Trànsit, Anesdor i TCC, els inscrits van poder participar divendres en una sessió personalitzada de conducció avançada en la qual un instructor va fer un enregistrament en vídeo per, posteriorment, analitzar la tècnica de pilotatge de cada participant, corregint postures i optimitzant hàbits de conducció per incrementar la seguretat i eficiència sobre la motocicleta. Es van oferir també revisions mecàniques gratuïtes.