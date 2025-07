La cinquena Ignasiana BTT espera 250 ciclistes

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Verdú serà un any més la seu de la sortida de les rutes llarga i llarga plus de la Ignasiana BTT, itinerari en BTT, gravel o ebike que celebrarà la cinquena edició el dissabte 20 de setembre. La prova espera 250 participants en els tres recorreguts, un menys que l’any passat. La modalitat llarga (amb pistes i alguns senders sense dificultat tècnica) i la llarga plus (100% pista i sense trams tècnics) són de 110 i 106 km amb un desnivell de 2.100 i 1.995 metres, respectivament, i la modalitat curta, des d’Igualada, és de 46 km i un desnivell de 700 metres. L’arribada és a Manresa. L’alcaldessa de Verdú, Georgina Procter, va posar en relleu aquesta prova de caràcter no competitiu perquè “dona a conèixer el patrimoni i la gastronomia” des d’un vessant diferent alhora que “potencia els últims 100 quilòmetres del Camí Ignasià i l’esport”. Una de les novetats d’aquest any és l’habilitació de dos punts de recàrrega elèctrics perquè cada vegada són més les que fan la prova amb bici elèctrica a Igualada i Sant Pau de la Guàrdia.

Les inscripcions de la Ignasiana BTT, que passa per 19 municipis de 4 comarques, estan obertes a manresaturisme.cat.