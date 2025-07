Els senegalesos se citen a Tàrrega

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

L’Espai MerCAT de Tàrrega va acollir dissabte la segona edició de la trobada gastronomicocultural de l’Associació dels Immigrants del Departament d’Oussouye (Senegal) a Catalunya (AIDOC). El principal objectiu era recaptar fons per poder enviar-los als seus veïns del Senegal per millorar equipaments. Therence, membre d’AIDOC que resideix a Girona, va explicar que “venim aquí per buscar-nos la vida i un futur i, per sort, gairebé tots tenim feina”. Therence va dir que “al Senegal deixem pobresa, una pobresa a nivell d’infraestructures, no d’aliments perquè el país en aquest sentit té molts recursos, i volem fer aportacions per poder millorar l’educació, la salut i el desenvolupament en general de la població amb la construcció d’escoles o centres sanitaris”.

Durant la trobada, els assistents van poder degustar diferents plats típics del Senegal com thieboudienne, yassa, mafé i dibi, entre d’altres, així com begudes tradicionals com bissap i suc de gingebre. També es podien adquirir productes artístics fets per artesans del Senegal i hi va haver una demostració de danses. Moltes de les senegaleses participants anaven amb els seus tradicionals vestits que es caracteritzen per una gran elegància i l’ús de colors cridaners i vibrants que reflecteixen la riquesa cultural i l’alegria.

Aquesta trobada s’ha celebrat dos anys consecutius a Tàrrega i la intenció és que l’any que ve es repeteixi a la capital de l’Urgell per després ser itinerant. Therence va agrair la “proximitat” i l’“amabilitat” de l’alcaldessa de la ciutat, Alba Pijuan, com “m’han fet arribar els senegalesos que viuen a Tàrrega”.

A Tàrrega conviuen 71 nacionalitats diferents

Tàrrega tenia a finals d’any 19.267 habitants, reflex d’un increment demogràfic sostingut en els últims deu anys que també es deu a l’arribada de veïns forans que s’han inscrit al padró. Actualment, els veïns d’origen estranger suposen el 26,36% del padró, o sigui, 5.078 habitants (un augment d’1,25 punts respecte al 2023). Pel que fa a les comunitats estrangeres, la del Marroc continua sent la més nombrosa (1.847 habitants), seguida de Romania (849), Ucraïna (632), Colòmbia (335), Bulgària (176) i el Senegal (155). A Tàrrega conviuen actualment fins a setanta-una nacionalitats diferents.