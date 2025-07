Els promotors de la planta de la Sentiu de Sió discrepen dels alcaldes i asseguren que és un exemple d’economia circular

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Els promotors de la planta de biogàs de la Sentiu de Sió, Copenhagen Infrastructure Partners (CIPP) i Connect Bionergy, han respost a la carta de 27 alcaldes de Ponent contraris al projecte assegurant que aquest és un exemple d’economia circular i sostenibilitat per al camp. En aquest sentit, afirmen que subproductes com el digestiu, tornaran als camps com a biofertilitzants naturals, tancant així el cicle i aprofitant recursos. També reiteren que compten amb el compromís de més de 300 ramaders de la Noguera, el Pla d’Urgell i l’Urgell, que s’han adherit al projecte per garantir fins a 480.000 tones de dejeccions anuals per transformar-les en biometà. Tanmateix, recorden que el Govern ha qualificat d’importància estratègica el projecte.

Segons els promotors, la planta serà part de la solució a l’excés de nitrats al sòl i l’aigua que provoca la concentració de producció agrícola per la qual cosa s’afavorirà “la sostenibilitat i continuïtat de la ramaderia intensiva local”. També asseguren que els seus estudis només preveuen un increment d’1% del trànsit de vehicles pesats quan la planta estigui en marxa gràcies a la proximitat de les granges a la zona.