Fins a 1.000 € de multa per anar begut en patinet en un municipi del Pirineu de Lleida

El ple de l’ajuntament de la Seu d’Urgell va aprovar ahir la nova ordenança general de circulació, que regula la mobilitat al municipi, incloent per primera vegada de forma expressa els vehicles de mobilitat personal (VMP) i els patinets elèctrics. A partir d’ara, aquests vehicles només podran circular si estan homologats i amb certificat de circulació i el seu ús queda limitat a majors de 16 anys i inclou l’obligatorietat de portar casc per conduir-lo i tenir assegurança.

També la prohibició de circular dos persones i fixa sancions per circular per les voreres. La normativa contempla sancions que poden assolir els 1.000 euros en els casos més greus com conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues, i de 100 les lleus com circular per voreres o zones per als vianants, entre altres. La regulació també prohibeix utilitzar auriculars o el mòbil mentre es condueix o una conducció temerària o negligent.

La normativa no només se centra en els patinets elèctrics. També inclou disposicions per a vehicles a motor, ciclistes i vianants, amb límits de velocitat en zona urbana (màxim 30 km /h), normes d’estacionaments, senyalització, ús de les zones blaves i verdes, i competències reforçades per a la Policia Local.

S’estableixen noves restriccions d’aparcament per a camions i autocaravanes, així com criteris més estrictes per a l’organització d’esdeveniments esportius o manifestacions que afectin el trànsit.

D’aquesta manera, la nova normativa té per objectiu garantir la seguretat viària, la convivència ciutadana i la regulació de l’espai públic, i s’adapta als últims canvis en la normativa estatal i europea.

D’altra banda, la junta de govern municipal va aprovar l’adjudicació del contracte de millora i manteniment de l’enllumenat públic, que inclourà la substitució de lluminàries per sistemes led de baix consum, ajuts per a famílies en situació de vulnerabilitat, per cobrir necessitats bàsiques durant el curs, i un conveni amb salut per millorar els serveis del Centre d’Atenció Primària (CAP). A més, es va aprovar el pagament de factures per un import de 115.527 euros.

La regulació dels patinets era una de les deu propostes per millorar la seguretat viària i ciutadana que Junts ja havia presentat el gener del 2025 i que ahir va avalar l’aprovació de la normativa.