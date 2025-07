Investigat per presumpte assetjament laboral el cap de la Policia Local de Fraga

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

La magistrada del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Fraga ha obert diligències per investigar un episodi de presumpte assetjament laboral ocorregut al cos de la Policia Local de Fraga.

La jutge va obrir la causa, de l’existència de la qual ha estat informat l’ajuntament de la capital del Baix Cinca, després de rebre la denúncia d’un agent del cos, que assenyala al cap d’aquest, D.B.G., com a presumpte autor d’un delicte d’assetjament laboral de l’article 173.1 del Codi Penal.

Aquest castiga amb penes de sis mesos a dos anys de presó els tractes degradants que provoquin menyscapte de la integritat moral de la víctima i, en el cas de les relacions laborals, l’abús d’una “relació de superioritat” per realitzar “de forma reiterada actes hostils o humiliants que, sense arribar a constituir tracte degradant, suposin greu assetjament contra la víctima”.

La denúncia que ha obert la via penal assenyala que, “des de l’any 2015”, l’agent ha vingut patint “un tracte discriminatori i abús de poder” per part del cap de la Policia Local de Fraga que “van culminar amb llargs períodes d’incapacitat laboral”. El Jutjat Contenciós d’Osca va condemnar fa uns mesos, a finals de l’any passat, l’ajuntament de Fraga a adequar el lloc de treball de l’agent, que fa deu anys que manifesta un seguit de malalties físiques.

Tanmateix, aquesta adaptació continua sense haver estat materialitzada malgrat que l’agent va sol·licitar l’execució forçosa de la sentència. Encara que, alhora, la mateixa resolució remet el tràmit d’execució per determinar les noves condicions laborals del policia.

Així mateix, fa una mica més d’un any, el mes de març de l’any passat, l’agent va denunciar de nou la seua situació davant de l’ajuntament, i va demanar activar el Protocol d’Assetjament Laboral “per aquests fets i per altres de relatats en escrits anteriors”.

La posada en marxa del protocol va comportar la intervenció d’un servei de prevenció de riscos laborals per valorar la situació, i l’especialista del qual en Riscos Psicosocials va acabar que “existeixen prou indicis per considerar la situació d’assetjament laboral de tipus moral i discriminatori per part de la persona denunciada cap a la persona treballadora denunciant”.

Concretament, l’informe del servei de prevenció extern, encarregat per l’ajuntament de Fraga i del qual la institució té constància ja que fa les funcions d’empresari en aquest cas, ressenya l’existència d’indicis de conductes enquadrables en un supòsit d’abús de poder constitutiu d’assetjament i d’assetjament discriminatori, encara que no de “tracte vexatori constitutiu d’assetjament”.

La denúncia, que enquadra aquest presumpte episodi d’assetjament laboral en “la posició de superioritat del primer sobre el segon”, ha estat ratificada per l’agent, que ja ha prestat declaració en la causa.

El cap de la Policia Local no ha estat cridat encara com a investigat pel jutjat, que tampoc ha dirigit les actuacions contra l’ajuntament de Fraga com a eventual responsable civil subsidiari, a efectes econòmics, en aquest assumpte.