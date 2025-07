Un ensorrament per la dana afecta 4 habitatges a la plaça Major de Verdú

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Les intenses precipitacions registrades dissabte per la dana van provocar dilluns un greu despreniment a la plaça Major de Verdú.

La paret limítrofa entre les cases situades en el número 2 i el número 3 va cedir, la qual cosa va ocasionar l’ensorrament integral de l’interior de l’habitatge del número 3.

A més, l’estructura de la casa número 4 va quedar seriosament afectada, especialment a les bigues de suport. D’altra banda, part del despreniment també va arribar a un habitatge ubicat en el número 7 del carrer Sant Pere Claver, on va causar danys parcials. No es van reportar ferits, però les destrosses van generar una gran preocupació entre els veïns. L’habitatge situat en el número 2 ja estava enderrocat des de feia temps.

L’alcaldessa, Georgina Procter, va subratllar que “no hem hagut d’evacuar ningú. A la casa número 4 estiuejava una família que aquest any no podrà instal·lar-s’hi, a la número 3 no vivia ningú i a la casa situada al carrer posterior sí que viu gent, però és molt gran i de moment no poden utilitzar la meitat de l’habitatge a causa del perill”. Respecte a l’actuació municipal, Procter va afegir: “L’ajuntament ha actuat amb emergència; aquest dimecres probablement ja vindrà l’empresa de demolicions i el consistori ha assumit la intervenció urgent. Més endavant, el titular de la casa número 2 serà qui s’encarregui dels costos corresponents. Hem acordonat part de la plaça pel risc de despreniments i el pas està completament restringit per garantir la seguretat dels veïns”. Els Bombers van rebre l’avís de l’ensorrament dilluns a les 9.08 hores. Una dotació es va desplaçar al lloc i va analitzar l’incident anb un tècnic municipal.