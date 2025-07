L’alcalde d’Arbeca deixa el càrrec, investigat per presumpta agressió a la seua ex i a un mosso

Sergi Pelegrí va renunciar ahir a l’alcaldia d’Arbeca al cap de sis anys en el càrrec i quatre dies després que fos detingut pels Mossos d’Esquadra i acusat de maltractament puntual i atemptat contra l’autoritat. Pelegrí va registrar ahir al migdia el seu escrit de renúncia a l’ajuntament i va delegar les funcions en el tinent d’alcalde, Francesc Roset. A la nit, el ple del consistori, que havia estat convocat anteriorment i havia de ser ordinari, es va convertir en el de la formalització de la renúncia de l’edil. Pelegrí no va acudir a la sessió, que es va celebrar amb 10 regidors.

La portaveu d’ERC, Anaïs Egea, va llegir al començar el ple un comunicat de la formació, que governa amb majoria, va desvincular els fets que van portar a la detenció de Pelegrí de l’àmbit polític, va afirmar que formen part de l’’àmbit “estrictament personal” i va defensar la presumpció d’innocència.

Ramon Solé, portaveu de Compromís per Arbeca (vinculat al PSC), va dir que davant d’aquest tipus de fets “és necessari un posicionament fort per part de la institució” i va valorar que la renúncia és la mesura “encertada”, si bé també va defensar la presumpció d’innocència de l’edil. Tant Compromís com Junts, amb un regidor, havien demanat la dimissió de l’alcalde.

Inicialment, va ser arrestat per maltractament en l’àmbit de la llar, lesions i atemptat contra l’autoritat. Però la seua exparella, presumpta víctima de l’agressió, va retirar la denúncia hores després. El jutge de guàrdia va deixar Pelegrí en llibertat amb càrrecs diumenge al matí basant-se en l’atestat i en la declaració del mateix detingut.

El ple va durar a penes mitja hora i l’ordre del dia ordinari es va despatxar pràcticament sense intervencions. Entre el públic, pocs veïns i alguns representants dels partits amb edils al ple. Al carrer, escassos comentaris encara que a prop de la seu consistorial dos patrulles dels Mossos d’Esquadra van quedar-se vigilant mentre va durar la sessió.

Així mateix, està previst que avui el secretari municipal notifiqui a la junta electoral que la substituta de Pelegrí com a regidor és Esther Sementé (novena de la candidatura) i que en deu dies es convoqui el ple d’investidura, si bé estarà condicionat al fet que la nova edil rebi la credencial.

Amb tota probabilitat, el ple serà a començaments d’agost i la nova regidora haurà de prendre possessió del càrrec i els edils votaran el futur alcalde. Esquerra no ha volgut revelar encara qui assumirà el càrrec, si bé ara per ara Francesc Roset exerceix d’alcalde en funcions. El PSC va descartar presentar candidat en aquest ple atesa la majoria absoluta dels republicans. El del cartipàs se celebrarà cap a mitjans de setembre.

Sementé podria substituir també Pelegrí com a conseller comarcal.