Un astor recupera el vol a Vinaixa

Més de 70 persones, entre nens participants en les estades juvenils d’estiu de Vinaixa i les seues famílies, van acudir la setmana passada a l’alliberament d’un astor, una au rapinyaire diürna protegida, en un entorn proper al municipi. L’acte va reunir 55 nens i nenes participants en les estades i les seues famílies, i va ser una oportunitat per connectar amb la naturalesa, sensibilitzar sobre la conservació de la fauna i disfrutar d’una activitat conjunta entre generacions. L’astor alliberat havia estat prèviament atès al Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent, a Lleida, on va arribar ferit i, després d’un procés de recuperació, va poder ser tornat al seu hàbitat natural. L’alliberament va ser acompanyat d’una breu explicació per part dels Agents Rurals sobre les característiques d’aquesta espècie, el seu rol en l’ecosistema i la importància de preservar l’entorn. L’alcalde de Vinaixa, Josep Maria Tarragó, va destacar el valor simbòlic i educatiu de l’acte. “Cada estiu procurem organitzar activitats que no només siguin lúdiques, sinó que també fomentin la conciliació familiar, els valors comunitaris i el respecte per l’espai natural que ens envolta. L’alliberament d’aquesta au és un exemple clar de tot això”, va dir. Els nens i les seues famílies van tenir l’oportunitat de presenciar de prop l’au abans del vol i de participar en dinàmiques i tallers relacionats amb la fauna autòctona i la protecció del medi ambient. La jornada va ser possible gràcies a la col·laboració dels Agents Rurals i el Centre de Fauna de Vallcalent. “Es tracta d’una iniciativa que va més enllà de veure una au tornar al seu hàbitat, ja que va ajudar els petits a prendre consciència sobre la biodiversitat”, va dir Tarragó.