Desencallen l’ampliació de la fàbrica de Mazana a Almacelles

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

El nou equip de govern d’Almacelles ha desencallat de manera definitiva, o almenys ha fet els primers passos perquè això passi, el projecte d’ampliació de la planta de peces prefabricades per a la construcció que opera l’empresa Prefabricats Mazana des de mitjans dels anys 80 en aquesta localitat del Segrià.

El ple va acordar en la sessió celebrada el passat 30 de juny aprovar inicialment la reforma del POUM (Planejament d’Ordenació Urbanística Municipal) d’Almacelles per poder executar l’ordenació del sector 16 de l’àmbit Sud del municipi, un projecte que estarà en fase de consulta pública durant un període de 45 dies que finalitza a mitjans de setembre.

Consulta oberta

El procés de consulta, obert a veïns i a afectats, inclou en aquest cas una comunicació als ajuntaments veïns d’Almacelles perquè es pronunciïn sobre el projecte en cas de considerar-lo necessari.

Així mateix, l’acord del ple va incloure la decisió de no suspendre el procés de tramitació de les llicències per a la posterior execució de les obres “atenent que el sòl d’aprofitament ha de derivar en una parcel·la única i indivisible amb l’objectiu de permetre la continuïtat de l’ampliació de l’empresa existent a la zona”.

L’operació urbanística, que ja va ser llançada a mitjans de la passada dècada encara que no va arribar a materialitzar-se al caducar per falta d’aplicació l’avaluació ambiental estratègica que havia rebut el vistiplau inicial d’Urbanisme, afecta una superfície de prop de vuit hectàrees que està ubicada a la zona nord del poble, al costat de la rotonda que enllaça el tram final de la travessia amb l’autovia A-22.

D’altra banda, la requalificació dels terrenys, ara catalogats com a rústics, permetrà a l’empresa, ara de quaranta treballadors, triplicar l’espai que dedica a les seues operacions productives.

Demanda creixent

L’empresa, fundada l’any 1967 i que es va traslladar a les actuals instal·lacions el 1984, es troba en fase de creixement a causa de l’elevada demanda de plaques prefabricades per a la construcció que s’està donant tant per a edificis industrials com per a granges destinades a bestiar.