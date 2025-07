La lleidatana Atlas Energia compra els actius de la distribuïdora Elèctrica del Montsec

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

La firma lleidatana Atlas Energia ha tancat aquesta setmana la compra dels actius de la distribuïdora Elèctrica del Montsec, una operació que resoldria els problemes que arrosseguen uns 1.300 abonats de diversos municipis de la Noguera, que durant anys han patit contínues irregularitats i problemes per la mala gestió d’aquesta petita distribuïdora.

L’efectivitat de la compra està ara pendent de l’autorització de la direcció general d’Energia de la Generalitat, tràmit imprescindible perquè Atlas Energia pugui començar a gestionar directament la xarxa elèctrica una vegada els actius estiguin al seu nom.

Néstor Gutiérrez, CEO d’Atlas Energia, va explicar a SEGRE que la seua prioritat és “invertir en la xarxa de distribució, amb la idea de portar a terme millores per valor de 300.000 euros anuals durant els pròxims deu anys”. “Canviarem els 1.300 comptadors de tots els clients abans que acabi l’any, en la mesura possible”, va afirmar, la qual cosa garantirà un subministrament fiable i transparent.

En aquest sentit, un dels motius principals de les queixes i problemes ha estat l’ús de comptadors obsolets, responsables de lectures incorrectes i de la falta de discriminació horària en els consums, la qual cosa ha obligat a recórrer a estimacions i lectures manuals amb elevats marges d’error.

D’altra banda, Atlas Energia també demanarà a Endesa millores en la seua xarxa de distribució en alta, a fi d’adaptar la potència de les infraestructures a la zona.

Elèctrica del Montsec arrossega una llarga història de sancions, principalment per deficiències tècniques greus a la seua xarxa de baixa tensió, en què operen també altres comercialitzadores. Les inspeccions han posat de manifest problemes de seguretat i fiabilitat en el servei, així com anomalies administratives que s’han traduït en duplicitats als rebuts, arribant en alguns casos a superar els 11.000 euros per dos mesos de consum.

L’alcaldessa d’Àger, Mireia Burgués, va assegurar que “hem rebut amb gran alegria la notícia d’Atlas Energia, ja que com a ajuntament l’estat actual de la xarxa ens preocupa, arribant a témer per algun accident i fins i tot incendis provocats per curtcircuits”. L’ajuntament que encapçala, així com el de les Avellanes i Santa Linya, ha convocat avui una reunió amb els seus veïns per explorar si emprenen accions legals contra Elèctrica del Montsec.