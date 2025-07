Arrelats en el passat romà

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

Guissona porta una setmana immersa a l’antiga Iesso i després dels Capvespres a la romana avui a la tarda arranca la 28a edició del Mercat Romà amb la Terra com a eix central i amb més de seixanta parades d’artesania pel nucli històric. Hi haurà diferents espectacles familiars, jocs de fusta, cercavila amb el Piteu i la Llúcia i degustacions de vins. Els actes culminaran amb el Correbacus i el concert de Pascuals i els Desnatats i DJ Kuartos. Dissabte s’instal·larà el campament dels legionaris de Iesso a la plaça Capdevila i desfilaran a partir de les 11 hores acompanyats per Cèsar i Cleòpatra, que en acabat faran el seu discurs, i posteriorment hi haurà una demostració de tàctica militar. Una jornada que comptarà amb espectacles itinerants, danses aquàtiques i visites guiades al parc arqueològic.

El Mercat Romà es clausurarà a les 21.45h amb l’espectacle Terram de la Jove Companyia de Dansa Montse Esteve a la plaça Major, un acte que se celebra des de la primera edició. L’argument se centra en la divinitat Telus, la Gran Madre Terra, que és l’acollidora i cuidadora en el naixement, la vida i també la mort de les persones. “La Terra proporciona a la humanitat tot el que necessita, però també és la màxima perjudicada de la cobdícia i els errors de la humanitat que la destrueixen. Aquests errors en forma de guerra i explotació de recursos naturals castiguen la Terra, però sempre es refà i torna a sorgir com a mare Terra i màxima representació de la fertilitat femenina”, explica Montse Esteve. La companyia està formada per 15 ballarins. Finalment a les 22.30 es donarà el tret de sortida a la 30a edició de la Bakanal.