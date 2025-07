Aturen un conductor al Pont de Suert i li troben objectes relacionats amb set robatoris amb força

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat un home, de 46 anys, com a presumpte autor de set delictes de robatori amb força. Els fets van passar cap a les 9 del matí, quan una patrulla que feia tasques de seguretat ciutadana al polígon industrial Sores del Ponent de Suert va aturar un vehicle que circulava en actitud sospitosa, segons ha explicat la policia. En identificar el conductor, els agents van observar que a l'interior del vehicle hi havia diversos objectes desendreçats de dubtosa procedència. L'home no va poder justificar la procedència del material i, davant d'això, els agents van portar el vehicle a la comissaria per fer un escorcoll acurat.

A l'interior del vehicle hi van trobar tres telèfons mòbils, un patinet, diverses targetes de crèdit a diferents noms, documentació, claus de diversos vehicles, eines de treball i un ordinador portàtil, entre altres objectes.

La investigació policial va permetre constatar que els objectes recuperats havien estat sostrets la setmana passada en un robatori amb força en un pàrquing i sis robatoris amb força a l'interior de vehicles, tots en diferents localitats de la demarcació de Barcelona.

La policia manté oberta la investigació i no descarta que el detingut estigui implicat en altres fets delictius contra el patrimoni. L'home, que acumula nombrosos antecedents, ha passat aquest dijous a disposició judicial al jutjat d'Instrucció en funcions de Guàrdia de Tremp.