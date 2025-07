Solsona substitueix les multes econòmiques per treballs comunitaris per sancionar els incívics

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

La nova ordenança de Convivència Ciutadana de Solsona, que entrarà en vigor en uns dies amb la publicació als butlletins oficials, proposa la substitució de les sancions econòmiques per altres mesures com els treballs en benefici de la comunitat com a via per sancionar les conductes incíviques que la trenquin, especialment en el cas dels menors d’edat.

“Es podran substituir les sancions pecuniàries per mesures correctores substitutòries de la multa”, recull el text definitiu, que assenyala com a requisit que prèviament “existeix mutu acord entre l’Administració i la persona inculpada” i que assenyala aquest canvi com “especialment recomanable quan es tracti de menors, amb la finalitat de protegir els drets del nen o l’adolescent i el seu desenvolupament i formació”. La conformitat dels pares o els tutors serà “vinculant”.

Les mesures alternatives “podran consistir en treballs per a la comunitat, o qualsevol altre tipus d’activitat de caràcter cívic”, per a la qual cosa el consistori podrà establir convenis amb diferents entitats. El contingut es decidirà “de manera motivada en funció del tipus d’infracció” i “seran proporcionals a la sanció que rebi la conducta infractora”.

Sancions

L’ordenança, que veta la substitució per als reincidents, contempla sancions de fins a 750 euros per a les infraccions lleus, de fins a 1.500 per a les greus i de 3.000 euros per a les molt greus. Així mateix, la norma considera conductes incíviques orinar, defecar, vomitar, escopir, abandonar xeringues, rentar cotxes o caminar nu al carrer, i també el botellot (consumir begudes alcohòliques en espais públics, fora dels establiments i altres espais expressament autoritzats, quan puguin comportar molèsties), encara que no en festes ni en celebracions amb autorització.

Aquest és el segon intent del consistori per actualitzar la normativa després del de finals de la passada legislatura, quan la disparitat en els criteris dels grups municipals va portar l’alcaldessa a retirar el text inicial per provar de buscar un consens el gener del 2023. Així mateix, l’última modificació de l’ordenança data del 2007.

Cap al·legació en el segon intent en dos anys

El text de l’ordenança de Convivència Ciutadana de Solsona no ha registrat cap al·legació durant el període de consulta pública després de l’aprovació inicial a l’ajuntament, una circumstància que n’ha agilitzat l’entrada en vigor.