Els heliports de Tírvia i Vilaller seran operatius 24 hores al dia

La Generalitat ha iniciat aquesta setmana els tràmits per transformar els heliports de Vilaller, a l’Alta Ribagorça, i de Tírvia, al Pallars Sobirà, en instal·lacions operatives les 24 hores del dia, a més d’altres a Reus, Campdevànol i Horta de Sant Joan. Es tracta d’una mesura llargament reivindicada per les dos comarques lleidatanes, que no disposen d’hospitals, per garantir una millor atenció en situacions d’emergència, a fi de millorar els temps de resposta en zones geogràficament més allunyades dels grans centres sanitaris i urbans, on el transport terrestre presenta més limitacions.

L’empresa pública Aeroports de Catalunya ha licitat aquesta setmana la redacció dels projectes necessaris per adaptar les infraestructures ja existents a les dos localitats pirinenques a l’operativitat H24. Els treballs inclouen l’adequació a la normativa vigent, la integració dels heliports al centre de monitoratge, la realització d’estudis aeronàutics de seguretat i l’elaboració dels manuals operatius.

El contracte tindrà una durada d’un any i compta amb un pressupost total de 112.000 euros (sense IVA). Aquesta actuació forma part de la primera fase de l’Estratègia H24 de la Generalitat, que té per objectiu crear una xarxa d’heliports disponibles les 24 hores del dia. S’espera que aquesta xarxa tingui el 2028 un total de 42 heliports H24, tenint en compte els 17 que ja hi ha en funcionament en hospitals i els tres que ja són operatius tot el dia a la Val d’Aran, el Pallars Jussà i l’Alt Urgell.

El seu desplegament té un pressupost de 9,5 milions d’euros i es portarà a terme de manera coordinada amb els departaments de Salut i Interior. L’objectiu és poder donar suport a les operacions del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), els Mossos d’Esquadra, els Bombers i els Rurals, per assegurar una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol tipus d’emergència.

L’estratègia preveu una xarxa de corredors aeris H24 entre heliports, amb procediments de vol instrumental guiats per satèl·lit, que permetran mantenir les operacions aèries, fins i tot en condicions meteorològiques adverses.

A més a més, es crearà el Centre de Gestió Remota Aeroportuària, que actuarà com a unitat de telegestió instrumental i com a centre de control i coordinació.