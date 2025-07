Denuncien la deixadesa del mercat de Balaguer

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El mercat setmanal dels dissabtes de Balaguer es troba en una situació crítica segons la denúncia de Junts per Balaguer contra l’actual equip de govern municipal. La formació assenyala diversos problemes com la presència de parades sense autorització, comerciants interessats que no aconsegueixen permisos i un augment preocupant d’espais buits. Van afegir que la gestió actual està “carregant-se” el mercat i van qualificar la situació com de “deixadesa màxima”. Un altre dels problemes destacats és la reubicació de parades de roba a la plaça Mercadal, que històricament estaven destinades a venedors de fruites i hortalisses. A poques setmanes que finalitzin les autoritzacions per a les parades del mercat, Junts lamenta no disposar d’informació sobre com es planteja abordar aquesta situació i demana mesures per revitalitzar aquest espai comercial.