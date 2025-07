Obres per conservar la coberta de Sant Climent de Taüll

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural ha obert el procés de licitació per a la intervenció de conservació de la coberta de l’església romànica de Sant Climent de Taüll, ubicada a la Vall de Boí i considerada un dels màxims exponents del romànic català. El pressupost ascendeix a uns 310.000 euros, incloent IVA.

L’objectiu principal de l’actuació serà millorar el comportament higrotèrmic de la nau –relatiu a la temperatura ambient i la humitat de l’aire, entre altres paràmetres–, a fi de garantir la preservació tant del conjunt pictòric com del mateix monument. A més, la intervenció permetrà incrementar el coneixement sobre el temple mitjançant la realització de diverses anàlisis als elements de fusta que conformen l’estructura de la coberta. Així, es preveu que els treballs siguin executats principalment per restauradors especialitzats amb àmplia experiència en intervencions sobre béns patrimonials.

L’església de Sant Climent de Taüll és el temple més gran de la Vall de Boí i forma part del grup de nou esglésies reconegudes com a Patrimoni Mundial per la Unesco des de l’any 2000. L’edifici actual va substituir una església anterior de finals del segle XI, de la qual es van reutilitzar alguns elements, com la part inferior de l’absis central. Així mateix, al llarg dels segles, el temple ha mantingut la major part de l’estructura original, sense transformacions significatives des del període romànic, i és el més conegut entre els declarats Patrimoni Mundial a la zona.

D’altra banda, va ser declarat monument historicoartístic el 1931 i, des del 1982, és considerat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). La protecció legal de l’edifici s’ha anat reforçant amb els anys.