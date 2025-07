Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Una estudiant d’Arquitectura dona indicacions a dos joves del camp de treball. - LAIA PEDRÓS Imatge actual de la façana de l’antiga caserna. Ara es treballa a la part esquerra. - LAIA PEDRÓS Reunió de treball abans de començar la jornada laboral dijous passat. - LAIA PEDRÓS Habitatges socials a l’antiga caserna - LAIA PEDRÓS Habitatges socials a l’antiga caserna - LAIA PEDRÓS Habitatges socials a l’antiga caserna - LAIA PEDRÓS

Divuit estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb el nom de grup Reviu, han compartit dos setmanes a l’antiga caserna de la Guàrdia Civil d’Agramunt amb onze joves participants en un camp de treball de la Generalitat.

Els treballs s’han concentrat a la segona planta de l’edifici que converteixen en una llar residència amb capacitat per a entre 7 i 11 persones i que gestionarà l’Associació Alba. També han treballat en la nova façana d’un lateral de l’edifici en la qual han instal·lat peces prefabricades prèviament pels estudiants d’Arquitectura amb aïllant tèxtil cobert posteriorment amb peces de policarbonat.

La valoració dels dos grups és molt positiva. Arianna Oyonarte, estudiant d’Arquitectura a l’ETSAV i natural de Guardiola de Font-rubí, va explicar que el grup Reviu treballa en la rehabilitació de la caserna de la Guàrdia Civil d’Agramunt des de Setmana Santa, quan es van traslladar a la capital del Sió per portar a terme els treballs de demolició de la façana. Llavors van preparar el material a classe per avançar i des de principis de juny fins a la primera setmana d’agost estan treballant a la segona planta de l’edifici en la qual habiliten una llar residència.

Segons Oyonarte, “la idea és crear espais perquè els residents puguin fer vida en comunitat, a excepció de les habitacions (individuals i dobles), instal·lades als punts més apartats per garantir intimitat”. En un primer moment, volien que la perfilaria fos de fusta encara que finalment van optar per l’alumini per agilitzar el procés.

Com a estudiant d’Arquitectura, Oyornate va fer una valoració “molt positiva” del projecte de rehabilitació de l’antiga caserna d’Agramunt perquè “t’aporta molta experiència, et permet viure en primera persona tot el procés d’una obra, la comunicació amb tot l’equip implicat, tots els passos necessaris per arribar a l’objectiu final...” Per a Oyonarte, “aquest projecte ens ha ofert una visió diferent i ens ha ensenyat d’una forma més enriquidora totes les fases d’una obra”.

Per la seua part, Alba Gomà, una de les tres monitores del camp de treball d’Agramunt, va explicar que la tasca dels joves ha estat donar suport als estudiants d’Arquitectura en tot el que els demanaven, des d’anar a buscar material, mesurar taulons de fusta i tallar-los, polir parets, netejar... Gomà va destacar que els joves han après tècniques i fet anar màquines que habitualment no utilitzen i s’han introduït en el món de la construcció. D’altra banda, a la tarda portaven a terme activitats lúdiques i de coneixement del municipi.

Entre els joves participants en el camp de treball, que portava per nom Reviu la caserna i ha tingut lloc entre el 6 i el 20 de juliol, hi havia Paula Vega, de Girona, que va afirmar que “m’ha agradat molt, des del treball ajudant els estudiants universitaris, en què hem fet exteriors i interiors, com les activitats amb el camp de treball i les excursions”.

El d’Agramunt és el tercer camp de treball en què participa Vega, tots a la demarcació de Lleida, “una zona que m’agrada molt i que probablement sense aquests camps de treball no hauria descobert”. També va valorar “el fet de compartir-ho amb joves de diferents parts de Catalunya”.

Per a Nil Bernal, de Santa Pau, era el seu primer camp de treball i va reconèixer que “m’ha agradat molt perquè el món de l’obra i la fusteria m’atreu moltíssim”.

En desús des de fa vint anys

El projecte de rehabilitació de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil d’Agramunt amb estudiants d’Arquitectura va començar l’any 2022, una dècada després que l’ajuntament adquirís l’edifici, en desús des de fa més de vint anys. L’objectiu és habilitar pisos i una llar residència a les plantes superiors i als baixos de la comissaria de la Policia Local i les oficines de Serveis Socials.

La primera fase del projecte, llavors amb el nom de Vibra, va acabar el mes d’agost del 2023 amb la construcció dels dos primers pisos socials a la primera planta i es va deixar llesta la meitat de la nova façana. Aquest any s’ha donat continuïtat al projecte, sota el nom de Reviu, a la segona planta amb la llar residència i a l’altra meitat de la façana.

En les dos fases, el disseny aposta per la sostenibilitat i l’eficiència energètica, reutilitzant materials de l’antiga construcció i millorant l’entorn urbà per a ús comunitari. De fet, els mateixos estudiants són els encarregats de buscar empreses patrocinadores que cedeixin i col·laborin en els materials que s’utilitzen per a la rehabilitació.

Revulsiu i exemple

Des de l’ajuntament afirmen que el projecte ha suposat un “revulsiu”, ja que els joves també participen de la vida social de la localitat, a part “de ser un exemple per a tots nosaltres amb el seu entusiasme i ganes de treballar”, va dir l’alcaldessa, Sílvia Fernàndez.