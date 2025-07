Un veí de Torrebesses, la víctima mortal del xoc frontal a la C-12, que va deixar quatre ferits més

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El conductor d’un vehicle va perdre la vida i quatre persones van resultar ferides de diversa consideració ahir en un xoc frontal produït a la C-12, en el punt quilomètric 127,5, a l’altura d’Alfés. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 8.46 hores.

Per causes que al tancament d’aquesta edició encara s’estaven investigant, es va produir una col·lisió frontal entre dos turismes. Com a conseqüència de l’impacte, va morir el conductor d’un dels vehicles, un home de 58 anys, veí de Torrebesses des de feia 30 anys. “El poble sencer es troba compungit, era una persona molt estimada per tots els veïns”, va explicar a aquest diari Mario Urrea, alcalde del municipi.

La víctima treballava com a constructor i era el pare d’un jove motociclista de la modalitat freestyle. Així mateix, quatre persones van resultar ferides: una en estat crític, una altra de gravetat i dos de menor consideració. Totes elles van ser traslladades a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Arran del sinistre, es van activar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats terrestres, així com un helicòpter del SEM. L’accident va obligar a tallar la circulació en els dos sentits de la C-12 en el tram afectat d’Alfés fins a les 11.17 hores.

Amb la d’ahir, són 82 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest any. L’últim es va registrar divendres, quan va morir un motorista de 24 anys en una col·lisió frontal amb un turisme a la C-31, a l’altura de Sitges. L’acompanyant amb qui viatjava a la moticicleta va resultar ferit i va ser traslladat a l’Hospital de Bellvitge. El mateix dia, una altra col·lisió frontal entre dos cotxes va provocar la mort d’un dels conductors, de 70 anys.

Ferit a l’estavellar-se en una rotonda a Tarroja de Segarra

El conductor d’un turisme va resultar ferit ahir a l’estavellar-se contra una rotonda a l’L-311, a l’altura de Tarroja de Segarra.

L’accident es va produir després que el xòfer topés amb un altre automòbil estacionat. Els serveis d’emergència van rebre l’avís a les 14.51 hores i el ferit va ser traslladat a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Prèviament, a les 9.02 hores, els Bombers van ser alertats d’un altre accident a l’L-500, a l’Alta Ribagorça, després que un conductor quedés al marge de la via en sentit sud.