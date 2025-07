50.000 ‘ravers’ de 90 països ballaran a l’‘ONU del techno’ de Monegros

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

El Monegros Desert Festival espera per a la 32a edició, que se celebra aquest cap de setmana entre Fraga i Candasnos, 50.000 ravers de més de 90 països. Fonts de l’organització van explicar que el volum d’entrades venudes s’atansa a aquesta xifra, malgrat que ahir a la tarda encara no l’havien superat. L’aforament és de 55.000.

“La majoria del públic és nacional, especialment de Catalunya, Aragó, Madrid o País Basc”, van assenyalar, encara que “cada vegada és més forta la presència internacional, amb públic que arriba des de Llatinoamèrica, els Estats Units, Alemanya, França, Itàlia o el Regne Unit, entre molts altres països”.

El perfil dels ravers, variat, té un rang mitjà d’edat “al voltant dels 30-32 anys”, van assenyalar, que dona idea del grau de consolidació del festival de música electrònica, amb un nombre d’edicions que supera el dels aniversaris que han arribat a celebrar la majoria dels assistents. “És un públic molt fidel, amant de l’electrònica en el seu sentit més ampli, que valora tant el cartell com l’experiència global que suposa venir al desert”, anoten les mateixes fonts.

La convocatòria d’enguany sembla haver-se sobreposat a les amenaces que fa uns mesos va projectar sobre el seu cartell la presència en l’organització del fons d’inversió nord-americana KKR (Kohlberg, Kravis, Roberts & Co), que té negocis immobiliaris a Israel i als territoris palestins ocupats. La cancel·lació més destacada ha estat la del col·lectiu saragossà Fokin Massive, que tenia programada una sessió a l’espai El Pajar dissabte a la tarda.

Al contrari, a més de tornar a comptar amb Awakenings, al festival holandès de hard techno “debuten marques com Unreal, referència del hard techno alemany, o Brunch! Electronic (Barcelona), que portarà al desert la seua habitual barreja de house i tech house”, i també s’hi suma 240, la marca de l’irlandès Adrian Mills, el qual tindrà doble presència amb un escenari propi i un altre amb els “seus populars Face 2 Face, una proposta més íntima que està revolucionant l’escena”.

L’edició d’aquest any inclou noves zones d’ombra natural, més punts d’aigua gratuïts i un reforç de l’assistència mèdica, a més d’incorporar un guarda-roba digitalitzat.

Trànsit veta la circulació de camions per evitar accidents

La Direcció Provincial de Trànsit d’Osca ha prohibit la circulació de vehicles pesants de més de 3.500 quilos per al cap de setmana que ve per l’N-II i l’AP-2 al seu pas pels voltants del recinte del Monegros Desert Festival. Els camions no podran circular entre els punts quilomètrics 394,5 i 431 de la primera d’aquestes vies ni utilitzar les sortides 67 i 114 de l’autopista en cap dels seus sentits. La restricció estarà vigent entre les vuit del matí del dissabte 26 de juliol i les vuit de la tarda del diumenge 27. Una junta de seguretat extraordinària celebrada ahir a Fraga va establir els protocols de col·laboració dels diferents cossos policials en matèria de seguretat ciutadana i vial per al cap de setmana de l’esdeveniment. Aquest any participarà en el dispositiu la Gendarmeria francesa. Hi haurà una especial atenció al furt de telèfons mòbils.