Assalten sis cases de Castellserà i Pradell durant la festa major

Deu quilòmetres separen Castellserà, a l’Urgell, i Pradell de Sió, nucli de Preixens, a la Noguera. Aquest cap de setmana tots dos pobles celebraven la festa major i en els dos es van produir robatoris en habitatges. A Castellserà divendres i a Pradell dissabte i hi va haver almenys sis casos malgrat que els Mossos d’Esquadra havien desplegat diverses patrulles després de detectar que s’han produït robatoris amb aquest patró en localitats com Alfarràs, Bell-lloc i Camarasa.

L’alcalde de Castellserà, Marcel Pujol, va explicar que “hi va haver tres robatoris i un quart intent de robatori. En una, va saltar l’alarma i no van tenir temps d’agafar res, mentre que les altres dos no tenien alarma o no la van connectar”. Entre el que es van emportar hi havia diners i joies. Els assalts es van registrar als carrers Migdia, Urgell i Coral Flors d’Urgell i l’avinguda Anselm Clavé. Pujol va explicar que divendres hi havia tres patrulles dels Mossos d’Esquadra a la localitat amb motiu de la festa major. A Pradell es va produir dissabte a la nit durant el sopar popular. Hi va haver tres casos, un dels quals va quedar en una temptativa. En un dels casos els lladres van escalar per la façana i van accedir a l’interior.

Els investigadors no descarten que siguin obra de la mateixa banda. Recentment, els Mossos van explicar que han iniciat una campanya als municipis de Ponent per provar de prevenir els robatoris en domicilis durant les festes majors. La policia fa diverses recomanacions com deixar els llums o el televisor encesos per dissuadir els delinqüents.

Roben l’equip de so d’un banquet a Aran

Un equip de so i imatge valorat en 50.000 euros és el botí que van sostreure dijous passat d’un restaurant de Salardú, a la Val d’Aran, que el cap de setmana havia de ser utilitzat en un banquet. La ràpida intervenció dels Mossos d’Esquadra va permetre detenir els presumptes lladres, un home de 30 anys i una dona de 58, recuperar el botí, tornar-lo al restaurant i que el banquet es pogués celebrar amb normalitat.

Imagen de la cajas que contenían los equipos de sonido e imagen.Mossos d'Esquadra.

El robatori es va cometre la matinada de dijous passat. Uns individus van accedir al pati de l’establiment després de forçar el forrellat i van sostreure material de so i imatge que estava preparat per a un esdeveniment previst per al cap de setmana. La Unitat d’Investigació de Vielha es va fer càrrec del cas i va identificar, hores més tard, els presumptes lladres. La tarda del mateix dijous es va localitzar i van detenir al carrer Calamars de Tredòs, a Naut Aran, un home i una dona que a l’interior del seu domicili tenien diverses caixes metàl·liques que coincidien amb el material sostret a l’establiment i valorat en uns 50.000 euros. La detinguda va quedar en llibertat amb l’obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan sigui requerida mentre que l’home va passar dissabte a disposició davant del jutjat de Vielha.