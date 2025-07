La cervesa El Gall Negre es trasllada i multiplica per sis la producció

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

La cervesera El Gall Negre d’Arsèguel acaba d’obrir una nova fàbrica a la Seu amb el principal objectiu d’incrementar la capacitat de producció per expandir-se a nous mercats. La firma, que va sortir al mercat l’estiu del 2019, comptava amb unes instal·lacions molt poc mecanitzades i que permetien elaborar una mitjana de 15.000 litres de cervesa a l’any. Amb l’estrena de la nova ubicació, l’empresa té una capacitat d’elaboració de fins a 100.000 litres anuals. Fins ara han comercialitzat el producte principalment entre les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya, bàsicament en establiments d’hostaleria. L’ampliació els permetrà buscar nous mercats fora de Catalunya.

Jordi Blasco, el professor cerveser i màxim responsable d’El Gall Negre, va explicar ahir que les instal·lacions originals “havien quedat petites per poder fer front a la demanda i la logística, i amb els carrers estrets del poble, resultava cada vegada més complicat carregar i descarregar els camions”. “Els orígens són allà però l’essència i la qualitat del producte serà la mateixa en unes instal·lacions més automatitzades que ens facilitaran el treball del dia a dia”, va assegurar.

El nou espai té una part de producció amb 5 fermentadors per a l’elaboració de la cervesa i una part per a la venda i degustació del producte, que de moment requereix reserva. També hi ha previstes visites guiades. Així mateix, la nova ubicació, en uns baixos comercials a la confluència dels carrers Joan Garriga i Massó, Bisbe Benlloch i Portal d’Andorra, al costat de l’estació d’autobusos de la Seu, aporta més visibilitat a la marca. Blasco, d’arrels alemanyes, va explicar que afronten la nova etapa “amb la il·lusió de fer créixer el projecte”.

Tres tipus de cervesa

Gall Negre comercialitza 3 cerveses: Hell, Märzen i Festibier, a més d’una cervesa de temporada, la Bock. La Hell és la més suau i lleugera. La Märzen té una aroma més intensa i la Festibier té un color més torrat i sabor més maltat. La cerveseria ha guanyat un total de set medalles al Barcelona Beer Challenge.