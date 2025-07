Fotografies de ‘National Geographic’ a la Seu

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

Dins dels actes de celebració del centenari de la companyia Peusa, l’empresa d’energia de la Seu ha portat fins a la capital de l’Alt Urgell l’exposició Colors del Món, una mostra organitzada per la Fundació La Caixa i basada en fotografies de National Geographic. A través de 42 instantànies de fotògrafs de gran reputació de la prestigiosa institució nord-americana i en col·laboració amb l’ajuntament de la Seu, l’activitat convida a reflexionar sobre “el color com a element que ens envolta en tot moment i que és capaç d’influir en la manera com ens sentim”.

L’exposició es pot veure al passeig Joan Brudieu fins al dia 17 d’agost. Peusa destaca que aquesta iniciativa és una mostra més “del compromís amb la cultura i la cohesió social, que situa la ciutadania al centre de les celebracions del seu centenari”.